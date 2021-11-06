"Возвращаюсь в клуб моей жизни": Хави сделал первое заявление после назначения главным тренером "Барселоны"

У руля каталонского клуба он заменил уволенного Рональда Кумана.

Новый главный тренер "Барселоны" Хави через несколько часов после назначения опубликовал эмоциональный пост в "Инстаграме". Он подчеркнул, что возвращается в клуб в непростой период и приложит все силы для достижения успеха.

"Возвращаюсь туда, вырос, возвращаюсь в клуб моей жизни. Не могу описать словами эмоции, которые испытываю. Совсем скоро я снова почувствую дыхание "Камп Ноу" и услышу крики наших прекрасных фанатов. Понимаю, что клуб сейчас переживает непростые времена. Сделаю всё возможное, чтобы вернуться на привычные позиции", — заявил Хави.

41-летний специалист ранее работал с катарским "Аль-Саддом". Во главе сине-гранатовых он сменил отправленного в отставку голландца Рональда Кумана.

Хави является воспитанником "Барселоны". За 17 лет в составе каталонского клуба он завоевал 25 титулов. Полузащитник стал восьмикратным чемпионом Испании, шесть раз завоевал национальный Суперкубок, четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, трижды побеждал в Кубке Испании и по два раза — в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. Всего в составе "Барселоны" футболист провёл 767 матчей во всех турнирах и забил 85 голов.

Бывший капитан "блауграны" завершил футбольную карьеру в мае 2019 года. Его последней командой был "Аль-Садд", за который он выступал с 2015 года. После ухода из спорта испанец возглавил катарский клуб, приведя его к титулу чемпиона страны, а также победам в национальном Кубке и Суперкубке.