Бывшего ассистента Конте могут назначить главным тренером "Спартака"

Итальянский тренер Паоло Ваноли, бывший ассистент Антонио Конте в лондонском "Челси" и миланском "Интере", может быть назначен главным тренером московского "Спартака". Об этом со ссылкой на несколько источников в Италии сообщает "Спорт-Экспресс".

Информацию о возможном назначении Ваноли наставником "Спартака" подтверждает в своём твиттере журналист издания La Gazzetta dello Sport Лука Бьянкин.

Не исключено, что итальянец, у которого также есть опыт работы в тренерском штабе сборной Италии, возглавит красно-белых в январе. Его кандидатуру лоббирует известный агент Андреа д’Амико.