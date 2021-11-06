Бывшего ассистента Конте могут назначить главным тренером "Спартака"
Не исключено, что 49-летний специалист возглавит красно-белых в январе.
Фото © Федерация футбола Италии
Итальянский тренер Паоло Ваноли, бывший ассистент Антонио Конте в лондонском "Челси" и миланском "Интере", может быть назначен главным тренером московского "Спартака". Об этом со ссылкой на несколько источников в Италии сообщает "Спорт-Экспресс".
Информацию о возможном назначении Ваноли наставником "Спартака" подтверждает в своём твиттере журналист издания La Gazzetta dello Sport Лука Бьянкин.
Не исключено, что итальянец, у которого также есть опыт работы в тренерском штабе сборной Италии, возглавит красно-белых в январе. Его кандидатуру лоббирует известный агент Андреа д’Амико.
С мая 2021 года пост главного тренера "Спартака" занимает португальский специалист Руй Витория. В чемпионате России после 13 туров команда занимает девятую позицию, набрав лишь 18 очков. В Лигу чемпионов москвичи пробиться не смогли, а в Лиге Европы идут на последней, четвёртой позиции в группе.
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