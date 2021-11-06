Передача Панарина не спасла "Рейнджерс" от поражения в матче с "Эдмонтоном" в НХЛ

"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде проиграл в овертайме клубу "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:5 в пользу гостей.

Канадский клуб в середине второго периода уступал с разницей в три шайбы, но смог переломить ход встречи. За три минуты до конца основного времени капитан команды Коннор Макдэвид сравнял счёт, а в овертайме его партнёр по звену Леон Драйзайтль забросил победную шайбу.

Goal of the year it probably won't be close & we won't be taking questions at this time. #LetsGoOilers pic.twitter.com/k21CkSe6AK — Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) November 6, 2021

Лидеры "Эдмонтона" набрали в этом матче по три очка, упрочив лидерство в списке лучших бомбардиров НХЛ. У Драйзайтля сейчас 23 балла за результативность, у Макдэвида — 22. На третьей позиции идёт российский капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин (18 очков).