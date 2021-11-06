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Передача Панарина не спасла "Рейнджерс" от поражения в матче с "Эдмонтоном" в НХЛ

Канадский клуб уступал с разницей в три шайбы, но смог переломить ход встречи.

6 ноября, 08:46
<p>Фото © NHL</p>

Фото © NHL

"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде проиграл в овертайме клубу "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:5 в пользу гостей.

Канадский клуб в середине второго периода уступал с разницей в три шайбы, но смог переломить ход встречи. За три минуты до конца основного времени капитан команды Коннор Макдэвид сравнял счёт, а в овертайме его партнёр по звену Леон Драйзайтль забросил победную шайбу.

Лидеры "Эдмонтона" набрали в этом матче по три очка, упрочив лидерство в списке лучших бомбардиров НХЛ. У Драйзайтля сейчас 23 балла за результативность, у Макдэвида — 22. На третьей позиции идёт российский капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин (18 очков).

В составе "Рейнджерс" результативный пас отдал Артемий Панарин. Всего на счету россиянина в нынешнем сезоне 11 очков (два гола и девять передач).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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