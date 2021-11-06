СМИ: Андрей Шевченко вернётся в Италию в качестве тренера "Дженоа"
Ранее в ходе спортивной карьеры он провёл восемь сезонов за "Милан", выиграв с ним Лигу чемпионов.
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Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко близок к назначению на пост наставника "Дженоа". Об этом сообщает в "Твиттере" журналист Николо Скира.
По его информации, контракт Шевченко с "Дженоа" почти согласован. Соглашение будет рассчитано до 2023 года, зарплата 45-летнего специалиста составит 1,8 миллиона евро за сезон.
В начале августа Шевченко покинул сборную Украины. На минувшем чемпионате Европы команда впервые в истории попала в восьмёрку сильнейших. В 1/8 финала она в дополнительное время победила Швецию (2:1), а в четвертьфинале уступила Англии (0:4).
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Сборная Украины была первой командой в тренерской карьере Шевченко. Будучи игроком, он помог национальной команде дойти до четвертьфинала ЧМ-2006.
В ходе клубной карьеры нападающий провёл восемь сезонов за "Милан", выиграв с ним Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, чемпионат Италии, Кубок страны и национальный Суперкубок. В 322 матчах за клуб он забил 175 голов.
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