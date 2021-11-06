СМИ: Андрей Шевченко вернётся в Италию в качестве тренера "Дженоа"

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко близок к назначению на пост наставника "Дженоа". Об этом сообщает в "Твиттере" журналист Николо Скира.

По его информации, контракт Шевченко с "Дженоа" почти согласован. Соглашение будет рассчитано до 2023 года, зарплата 45-летнего специалиста составит 1,8 миллиона евро за сезон.

В начале августа Шевченко покинул сборную Украины. На минувшем чемпионате Европы команда впервые в истории попала в восьмёрку сильнейших. В 1/8 финала она в дополнительное время победила Швецию (2:1), а в четвертьфинале уступила Англии (0:4).

Сборная Украины была первой командой в тренерской карьере Шевченко. Будучи игроком, он помог национальной команде дойти до четвертьфинала ЧМ-2006.