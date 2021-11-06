"Спартак" в овертайме уступил минскому "Динамо" в матче КХЛ

Московский "Спартак" дома в овертайме уступил минскому "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

Решающую шайбу на 61-й минуте забросил шведский нападающий "Динамо" Маттиас Теденбю. Также в составе команды отличились Владимир Алистров, Мальте Стрёмвалль и Дмитрий Буйницкий. У красно-белых дубль оформил Джейк Виртанен, один гол в активе Николая Чебыкина.

Минчане набрали 32 очка и поднялись на шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. "Спартак" с 30 баллами остался на восьмой позиции.