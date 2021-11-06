"Спартак" в овертайме уступил минскому "Динамо" в матче КХЛ
Белорусский клуб набрал 32 очка и поднялся на шестое место в таблице Западной конференции.
Фото © ХК "Спартак"
Московский "Спартак" дома в овертайме уступил минскому "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.
Решающую шайбу на 61-й минуте забросил шведский нападающий "Динамо" Маттиас Теденбю. Также в составе команды отличились Владимир Алистров, Мальте Стрёмвалль и Дмитрий Буйницкий. У красно-белых дубль оформил Джейк Виртанен, один гол в активе Николая Чебыкина.
Минчане набрали 32 очка и поднялись на шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. "Спартак" с 30 баллами остался на восьмой позиции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Спартак" — "Динамо" Минск — 3:4 ОТ
Шайбы: Алистров 2' (0:1), Виртанен 18' (1:1), Стрёмвалль 24' (1:2), Чебыкин 25' (2:2), Буйницкий 38' (2:3), Виртанен 46' (3:3), Теденбю 61' (3:4)
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