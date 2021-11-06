Сборная России по пляжному футболу четвёртый раз выиграла Межконтинентальный кубок
В решающем матче все три гола в составе нашей команды забил Борис Никоноров.
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Сборная России победила Иран в финале Межконтинентального кубка по пляжному футболу со счётом 3:2. Соревнования завершились в Дубае (ОАЭ).
У россиян хет-трик оформил Борис Никоноров. Автором обоих голов в составе сборной Ирана забил Мохаммадали Мохтари.
Сборная России стала четырёхкратным обладателем Межконтинентального кубка. Ранее наша команда выигрывала трофей в 2011, 2012 и 2015 годах.
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Подопечные Михаила Лихачёва являются действующими чемпионами мира по пляжному футболу. Россияне завоевали титул на первенстве, которое прошло в августе в Москве.
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