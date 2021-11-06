Самарские "Крылья Советов" на своём поле победили подмосковные "Химки" в матче 14-го тура чемпионата России по футболу со счётом 3:0. Встреча прошла на стадионе "Солидарность-арена".

Хозяева забили два гола в первом тайме и ещё один после перерыва. По разу отличились Владислав Сарвели, Иван Сергеев и Роман Ежов.

Как легко получаются контратаки «Крыльев» – такие голы хочется смотреть снова и снова ⚽ pic.twitter.com/g2CGYduUF3 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 6, 2021

"Крылья Советов", перед началом нынешнего сезона вернувшиеся в РПЛ, набрали 22 очка и поднялись на шестое место в турнирной таблице. "Химки" с 12 баллами остались на предпоследней, 15-й позиции.