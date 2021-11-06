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Самара уже на шестом месте: "Крылья Советов" разгромили "Химки" в чемпионате России

В составе команды Игоря Осинькина по голу забили Владислав Сарвели, Иван Сергеев и Роман Ежов.

6 ноября, 15:27
<p>Фото © ФК "Крылья Советов"</p>

Фото © ФК "Крылья Советов"

Самарские "Крылья Советов" на своём поле победили подмосковные "Химки" в матче 14-го тура чемпионата России по футболу со счётом 3:0. Встреча прошла на стадионе "Солидарность-арена".

Хозяева забили два гола в первом тайме и ещё один после перерыва. По разу отличились Владислав Сарвели, Иван Сергеев и Роман Ежов.

"Крылья Советов", перед началом нынешнего сезона вернувшиеся в РПЛ, набрали 22 очка и поднялись на шестое место в турнирной таблице. "Химки" с 12 баллами остались на предпоследней, 15-й позиции.

Чемпионат России по футболу

Премьер-лига. 14-й тур

"Крылья Советов" — "Химки" — 3:0

Голы: Сарвели 20' (1:0), Сергеев, с пенальти 39' (2:0), Ежов 71' (3:0)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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