Разучились побеждать дома: "Манчестер Юнайтед" на своём поле проиграл "Манчестер Сити" в чемпионате Англии
Оба гола в ворота хозяев влетели в первом тайме. Один из них стал следствием срезки собственного защитника.
Фото © Английская премьер-лига
"Манчестер Юнайтед" дома проиграл "Манчестер Сити" в центральном матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу. Состоявшаяся на стадионе "Олд Траффорд" встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Оба гола были забиты в первом тайме. Сначала свои ворота поразил ивуарийский защитник МЮ Эрик Байи, а затем отличился португальский хавбек "Сити" Бернарду Силва.
"Манчестер Юнайтед" не может победить дома в национальном первенстве уже на протяжении четырёх встреч. Ранее команда Уле Гуннара Сульшера уступила на своём поле "Астон Вилле" (0:1) и "Ливерпулю" (0:5), сыграв вничью с "Эвертоном" (1:1).
"Манчестер Сити" набрал 23 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. Впереди только лондонский "Челси", у которого 25 баллов и игра в запасе. "Манчестер Юнайтед" с 17 очками остался на пятой позиции.
Чемпионат Англии по футболу
Премьер-лига. 11-й тур
"Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити" — 0:2
Голы: Байи в свои ворота 7' (0:1), Силва 45' (0:2)
Футбол. Интересное по теме
Бывший тренер "Спартака" Каррера заявил о готовности вернуться в клуб
сегодня в 13:28
"Уфа" удержала ничью в матче с "Арсеналом", проведя почти всю встречу в меньшинстве
сегодня в 12:55
"Возвращаюсь в клуб моей жизни": Хави сделал первое заявление после назначения главным тренером "Барселоны"
сегодня в 10:54
Комментариев: 0