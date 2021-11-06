"Манчестер Юнайтед" дома проиграл "Манчестер Сити" в центральном матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу. Состоявшаяся на стадионе "Олд Траффорд" встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Оба гола были забиты в первом тайме. Сначала свои ворота поразил ивуарийский защитник МЮ Эрик Байи, а затем отличился португальский хавбек "Сити" Бернарду Силва.

"Манчестер Юнайтед" не может победить дома в национальном первенстве уже на протяжении четырёх встреч. Ранее команда Уле Гуннара Сульшера уступила на своём поле "Астон Вилле" (0:1) и "Ливерпулю" (0:5), сыграв вничью с "Эвертоном" (1:1).

"Манчестер Сити" набрал 23 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. Впереди только лондонский "Челси", у которого 25 баллов и игра в запасе. "Манчестер Юнайтед" с 17 очками остался на пятой позиции.