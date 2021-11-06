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Разучились побеждать дома: "Манчестер Юнайтед" на своём поле проиграл "Манчестер Сити" в чемпионате Англии

Оба гола в ворота хозяев влетели в первом тайме. Один из них стал следствием срезки собственного защитника.

6 ноября, 14:25
<p>Фото © Английская премьер-лига</p>

Фото © Английская премьер-лига

"Манчестер Юнайтед" дома проиграл "Манчестер Сити" в центральном матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу. Состоявшаяся на стадионе "Олд Траффорд" встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Оба гола были забиты в первом тайме. Сначала свои ворота поразил ивуарийский защитник МЮ Эрик Байи, а затем отличился португальский хавбек "Сити" Бернарду Силва.

"Манчестер Юнайтед" не может победить дома в национальном первенстве уже на протяжении четырёх встреч. Ранее команда Уле Гуннара Сульшера уступила на своём поле "Астон Вилле" (0:1) и "Ливерпулю" (0:5), сыграв вничью с "Эвертоном" (1:1).

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"Манчестер Сити" набрал 23 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. Впереди только лондонский "Челси", у которого 25 баллов и игра в запасе. "Манчестер Юнайтед" с 17 очками остался на пятой позиции.

Чемпионат Англии по футболу

Премьер-лига. 11-й тур

"Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити" — 0:2

Голы: Байи в свои ворота 7' (0:1), Силва 45' (0:2)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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