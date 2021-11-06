Бывший тренер "Спартака" Каррера заявил о готовности вернуться в клуб

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера заявил, что готов вернуться в стан красно-белых. При этом информацию о возможном назначении на пост наставника клуба Паоло Ваноли, работавшего ассистентом Антонио Конте, он комментировать не стал. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Если честно, я ничего не знаю про Ваноли в роли тренера. Готов ли я обсудить возвращение с клубом? Я всегда готов вернуться в "Спартак"! Но, к сожалению, пока я не могу покинуть Италию", — заявил Каррера.

По данным СМИ, Ваноли может возглавить "Спартак" в январе 2022 года. Помимо работы помощником Конте в лондонском "Челси" и миланском "Интере", он также входил в тренерский штаб сборной Италии.

Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год. Вместе со столичным клубом он выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.