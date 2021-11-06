"Он уязвим": Стерлинг заявил, что готов провести бой-реванш против Яна
Чемпионский поединок может состояться в январе или феврале 2022 года.
Фото © UFC
Чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг заявил, что готов провести бой-реванш с обладателем временного пояса россиянином Петром Яном в январе или феврале 2022 года. Об этом сообщает TMZ.
В марте Пётр Ян лишился чемпионского пояса во время боя со Стерлингом в Лас-Вегасе, его дисквалифицировали за запрещённый удар коленом в голову. Перед турниром UFC 267 в Абу-Даби американец отказался защищать титул в поединке с россиянином из-за проблем со здоровьем. 30 октября Ян одержал победу над другим представителем США Кори Сэндхэгеном и стал временным чемпионом в легчайшем весе.
"Сразу после последнего поединка Яна я обратился к организаторам боёв и сказал, что хочу подраться с ним в январе или феврале. Сэндхэген показал, что Ян уязвим. Понимаете, о чём я? Он провёл пять раундов с бойцом, которого я уничтожил за 88 секунд", — заявил Стерлинг.
В июне 2020 года Стерлинг победил Сэндхэгена удушающим приёмом на турнире UFC 250 в Лас-Вегасе. Поединок продолжался 88 секунд.
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