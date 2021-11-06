В США расследуют дело о нарушениях тренера против 16-летней российской фигуристки

Американский центр безопасности спорта (U.S. Center for SafeSport) расследует нарушения со стороны местного тренера по фигурному катанию Далайлы Саппенфилд. Об этом передаёт US Today.

Сообщается, что в деле фигурирует российская фигуристка, имя которой не называется, выступающая в парном катании. С конца 2019 года, когда 16-летняя на тот момент спортсменка переехала в США, она проживала в доме Саппенфилд в Колорадо-Спрингс. Там же жили два фигуриста старше 18 лет.

В сентябре 2020 года россиянку, занимающуюся парным катанием в рамках специальной операции вывезли из дома Саппенфилд и переселили в другое место. По правилам U.S. Center for SafeSport, несовершеннолетние спортсмены не должны проживать вместе со взрослыми, которые не являются их родственниками.

50-летний тренер эту тему не комментирует. Российская фигуристка сейчас находится в Москве, где продолжает тренировки.