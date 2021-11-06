Возраст несогласия: Зачем в фигурном катании хотят добавлять баллы совершеннолетним спортсменам Пострадать от подобных "реформ" могут не только представители нашей страны, но и целый ряд других суперзвёзд из разных уголков планеты. 5 ноября, 21:40 Фото © Matthew Stockman — International Skating Union / International Skating Union via Getty Images

Мир фигурного катания стремительно развивается и меняется. Ещё пару-тройку лет назад невозможно было представить, что бал будут править совсем юные спортсмены, которым даже ещё и 18 лет нет. Нравится это далеко не всем, а потому и предлагаются самые смелые и порой даже странные идеи. К сожалению, часть из них может напрямую повлиять на доминирование россиян в самом красивом и эстетичном виде спорта.

Возрастной ценз и дополнительные баллы

Среди экспертов уже давно ходят самые разные разговоры о том, что в фигурном катании необходимо поднять возрастной ценз. Суть проста: увеличить возраст перехода спортсменов из юниоров во взрослые. Сейчас это можно сделать уже в 15 лет, чем умело пользуются именно россиянки. К примеру, Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова и ряд других наших звёздочек.

Одни настаивают на том, чтобы разрешить спортсменам переходить во взрослое катание с 18 лет. То есть Анна Щербакова, например, ещё до сих пор должна была бы кататься как юниорка и не стала бы чемпионкой мира. То же самое можно сказать и про Александру Трусову. Или же звезду Олимпиады 2014 года в Сочи Юлию Липницкую. И таких примеров тьма.

Впрочем, подобное предложение может ударить не только по российским звёздам. Пострадать из-за введения возрастного ценза могут японцы Юма Кагияма или же Рика Кихира, которая уже успела в свои юные годы опередить и Алину Загитову, и Елизавету Туктамышеву в финале Гран-при. Пострадать от введения ценза может и восходящая звёздочка американского катания Алиса Лю, которая имеет шанс стать одним из главных открытий нынешнего, между прочим, олимпийского сезона.

Но если возрастной ценз — вопрос давний, поднимаемый рядом экспертов, то совсем неожиданным выглядит предложение известного в мире фигурного катания тренера Александра Жулина.

— В 17 лет добавлять один балл, в 18 — два... Тело меняется с возрастом. И думаю, что такая система будет мотивировать спортсменок продолжать карьеру, — подчеркнул Жулин.

В качестве примера он привёл Елизавету Туктамышеву. Спортсменка, которой в этом году исполнится 25 лет, изо всех сил продолжает вести борьбу с более молодыми коллегами по цеху и делает это достаточно уверенно. На прошлогоднем чемпионате мира она стала второй, уступив лишь Щербаковой. В этом году на этапе Гран-при она опять проиграла лишь одной фигуристке — феноменальной Камиле Валиевой, которая бьёт мировые рекорды.

— Туктамышева выступает без ошибок и получает удовольствие от катания. Она пример для других фигуристок. Дважды она не смогла выступить на Олимпийских играх, но не опустила руки. Сражается изо всех сил. Надеюсь, её выберут для участия в Пекине-2022, — добавил Жулин в беседе с агентством Sputnik в Японии.

Так или иначе, а у идеи есть две стороны. С одной — налицо какая-то странная возрастная дискриминация. Получается, что более опытные фигуристы будут получать привилегии, которые могут сыграть решающую роль при распределении призовых мест. С другой — в мире фигурного катания давно стало нормальным, когда спортсмены заканчивают свою карьеру в совсем юном возрасте — 18–19 лет. К примеру, Алина Загитова, которая ещё и из спорта не уходила, но все всё уже понимают.

"Чушь какая-то"

Предложение вызвало огромный резонанс в мире фигурного катания. Среди экспертов пошла волна споров и дискуссий относительно того, насколько вообще подобная инициатива уместна и имеет право на существование. Поддержала Жулина Татьяна Тарасова, которая сочла этот вариант достаточно интересным.

— Такая система будет мотивировать возрастных спортсменок продолжать карьеру — это правильно. Но насколько реально реализовать идею, не знаем. Мне было бы интересно понаблюдать за такими изменениями, — отметила Тарасова в беседе с "Чемпионатом".

Однако соревновавшиеся на серьёзном уровне совсем недавно Ирина Слуцкая и Алексей Ягудин такое предложение встретили достаточно однозначно. Оба не понимают, как подобная инициатива вообще могла появиться на свет. Слуцкая, к примеру, считает, что добавка в виде одного балла глобально ничего не изменит и не станет какой-либо мотивацией для спортсменов продолжать карьеру.

— Давайте ещё будем прибавлять очки за красивые камни на костюме. Вышла на лёд симпатичная девочка — баллов десять дадим, а другая слишком обычная — ей минус десять поставим. Чушь какая-то. Почему всё сводится к каким-то внешним данным, а не к наполнению программы? Это всё же неправильно, — заметила Слуцкая в беседе с RT.

Ягудин же и вовсе оценил подобную идею как шутку и признался, что "давно так не смеялся". В продолжение темы он предложил давать дополнительные баллы за "знание иностранного языка", что создаст стимул фигуристкам учиться.

Недовольны не только эксперты, но и действующие фигуристы. Сильнее всего эту историю потроллили в команде Этери Тутберидзе. Давно известно, что именно она главный поставщик молодых суперзвёзд на мировую арену. Трусова, Щербакова и прочие — выходцы именно из "Хрустального". Обойти молчанием подобное предложение они просто не могли.

Фото © Instagram / teamtutberidze_official

Общественность к шутке отнеслась достаточно осторожно. Многие просто не поняли юмора, ведь Туктамышева, на которую и был направлен сей панчлайн, старается и пашет не меньше, чем воспитанницы Этери Тутберидзе. Уж явно она не заслужила таких нападок в свою сторону.

Однако если отбросить эмоции, то действительно крайне обидно наблюдать, как совсем юные фигуристы и фигуристки оставляют спорт. Понятно, что на то есть целый ряд причин — как моральных, так и физических. И в словах Жулина про гибкость тела и прочие моменты есть большая доля правды. Однако вряд ли сама Туктамышева будет рада, если баллы ей будут давать не только за сложность элементов, но и за "выслугу лет" (позволим себе назвать это именно так).

В любом случае разговоры о возрасте спортсменов в фигурном катании ходят не первый год. Если в ISU согласятся на подобные изменения, то мир получит очередное оружие против наших спортсменок. Ведь именно они — лидеры и главные фавориты всех соревнований, в том числе и Олимпиады. И понятно, что эксперты и судьи давно ищут возможности, как эту доминацию остановить.

Авторы Шамиль Гаджиев