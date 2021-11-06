"Уфа" удержала ничью в матче с "Арсеналом", проведя почти всю встречу в меньшинстве

Тульский "Арсенал" на своём поле сыграл вничью с "Уфой" в стартовом матче 14-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 0:0.

Башкирский клуб с 18-й минуты играл в меньшинстве. За две жёлтые карточки с поля был удалён опорный полузащитник команды Руслан Фищенко.

Лидер атак "Уфы" Гамид Агаларов не смог поразить ворота соперников, но с 11 голами сохранил комфортное лидерство в списке лучших бомбардиров РПЛ. Он опережает ближайших преследователей на четыре мяча. По семь раз в ходе сезона отличились зенитовцы Артём Дзюба и Сердар Азмун, а также Фёдор Смолов из "Локомотива".

"Уфа" набрала 14 очков и поднялась на 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. "Арсенал" с 13 баллами остался на 14-й позиции.