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VAR спасла от красной карточки: "Динамо" вырвало победу у "Краснодара" в РПЛ

Автором решающего гола стал полузащитник бело-голубых Вячеслав Грулёв.

6 ноября, 15:24
<p>Фото © ФК "Динамо"</p>

Фото © ФК "Динамо"

Московское "Динамо" дома одолело "Краснодар" в матче 14-го тура чемпионата России по футболу со счётом 1:0. Встреча прошла на столичном стадионе "ВТБ-арена".

Автором решающего гола стал полузащитник бело-голубых Вячеслав Грулёв. На 73-й минуте он с угла вратарской замкнул прострел Клинтона Н’Жи с правого фланга.

В начале второго тайма главный арбитр Владимир Москалёв удалил голкипера и капитана "Динамо" Антона Шунина за игру рукой за пределами штрафной. Воспользовавшись системой VAR, судья красную карточку отменил. На видеоповторе было видно, что мяч попал Шунину не в руку, а в рёбра.

"Динамо" набрало 26 очков и поднялось на второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команду Сандро Шварца опережает только петербургский "Зенит", у которого 29 баллов и игра в запасе. "Краснодар" с 21 очком опустился на седьмую позицию.

Чемпионат России по футболу

Премьер-лига. 14-й тур

"Динамо" — "Краснодар" — 1:0

Гол: Грулёв 73' (1:0)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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