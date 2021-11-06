VAR спасла от красной карточки: "Динамо" вырвало победу у "Краснодара" в РПЛ
Автором решающего гола стал полузащитник бело-голубых Вячеслав Грулёв.
Фото © ФК "Динамо"
Московское "Динамо" дома одолело "Краснодар" в матче 14-го тура чемпионата России по футболу со счётом 1:0. Встреча прошла на столичном стадионе "ВТБ-арена".
Автором решающего гола стал полузащитник бело-голубых Вячеслав Грулёв. На 73-й минуте он с угла вратарской замкнул прострел Клинтона Н’Жи с правого фланга.
Шиманьски здорово начал атаку, Нжи продолжил, а Грулёв закончил. Ну красиво же 👍🏻 pic.twitter.com/pZi9rDwVvK— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 6, 2021
В начале второго тайма главный арбитр Владимир Москалёв удалил голкипера и капитана "Динамо" Антона Шунина за игру рукой за пределами штрафной. Воспользовавшись системой VAR, судья красную карточку отменил. На видеоповторе было видно, что мяч попал Шунину не в руку, а в рёбра.
"Динамо" набрало 26 очков и поднялось на второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команду Сандро Шварца опережает только петербургский "Зенит", у которого 29 баллов и игра в запасе. "Краснодар" с 21 очком опустился на седьмую позицию.
Чемпионат России по футболу
Премьер-лига. 14-й тур
"Динамо" — "Краснодар" — 1:0
Гол: Грулёв 73' (1:0)
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