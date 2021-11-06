Московское "Динамо" дома одолело "Краснодар" в матче 14-го тура чемпионата России по футболу со счётом 1:0. Встреча прошла на столичном стадионе "ВТБ-арена".

Автором решающего гола стал полузащитник бело-голубых Вячеслав Грулёв. На 73-й минуте он с угла вратарской замкнул прострел Клинтона Н’Жи с правого фланга.

Шиманьски здорово начал атаку, Нжи продолжил, а Грулёв закончил. Ну красиво же 👍🏻 pic.twitter.com/pZi9rDwVvK — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 6, 2021

В начале второго тайма главный арбитр Владимир Москалёв удалил голкипера и капитана "Динамо" Антона Шунина за игру рукой за пределами штрафной. Воспользовавшись системой VAR, судья красную карточку отменил. На видеоповторе было видно, что мяч попал Шунину не в руку, а в рёбра.

"Динамо" набрало 26 очков и поднялось на второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команду Сандро Шварца опережает только петербургский "Зенит", у которого 29 баллов и игра в запасе. "Краснодар" с 21 очком опустился на седьмую позицию.