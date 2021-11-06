Матч КХЛ отменили из-за вируса в составе "Салавата Юлаева"
При этом CoViD-19 в организме хоккеистов команды обнаружен не был.
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Матч регулярного чемпионата КХЛ между уфимским "Салаватом Юлаевым" и челябинским "Трактором" отменён. Об этом сообщается на сайте лиги.
Встреча должна была состояться в воскресенье, 7 ноября, в Уфе. Хоккеисты башкирского клуба ушли на семидневный карантин.
"В связи с постановлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан хоккейный клуб "Салават Юлаев" изолируется на семь дней всем составом. Это связано с лабораторно подтверждённым групповым заболеванием, вызванным вирусом гриппа А. Заболевшие игроки неоднократно проходили тестирование на коронавирусную инфекцию как методом ПЦР, так и методом анализа на присутствие в организме антигена. По результатам проверок не было выявлено ни одного положительного результата", — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.
"Салават Юлаев" занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав в 27 матчах 38 очков. "Трактор" с 42 баллами идёт на второй позиции. Лидерство сохраняет магнитогорский "Металлург", у которого 46 очков.
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