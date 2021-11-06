Матч КХЛ отменили из-за вируса в составе "Салавата Юлаева"

"В связи с постановлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан хоккейный клуб "Салават Юлаев" изолируется на семь дней всем составом. Это связано с лабораторно подтверждённым групповым заболеванием, вызванным вирусом гриппа А. Заболевшие игроки неоднократно проходили тестирование на коронавирусную инфекцию как методом ПЦР, так и методом анализа на присутствие в организме антигена. По результатам проверок не было выявлено ни одного положительного результата", — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.