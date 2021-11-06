Фигуристка Щербакова с личным рекордом выиграла этап Гран-при в Италии

Действующая чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Италии. Соревнования проходят в Турине.

В короткой программе 17-летняя россиянка заняла лишь третье место, по итогам произвольного проката смогла опередить всех соперниц. В сумме она получила от судей 236,78 балла.

Произвольную программу Щербакова исполнила без ошибок. Она прыгнула четверной флип, а также несколько великолепных каскадов, получив 165,05. Этот результат стал для нашей спортсменки личным рекордом.

Серебряную медаль завоевала ещё одна россиянка — Майя Хромых, у которой в сумме 226,35 балла. Третьей стала Луна Хендрикс из Бельгии (219,05), выигравшая накануне короткую программу. Ещё одна наша соотечественница — чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова — выступила неудачно, став седьмой (180,59).