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Фигуристка Щербакова с личным рекордом выиграла этап Гран-при в Италии

В короткой программе она заняла лишь третье место, по итогам произвольного проката смогла опередить всех соперниц.

6 ноября, 15:52
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CTxABF-IiLt/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">anna__shcherbakova_</a></p>

Фото © Instagram / anna__shcherbakova_

Действующая чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Италии. Соревнования проходят в Турине.

В короткой программе 17-летняя россиянка заняла лишь третье место, по итогам произвольного проката смогла опередить всех соперниц. В сумме она получила от судей 236,78 балла.

Произвольную программу Щербакова исполнила без ошибок. Она прыгнула четверной флип, а также несколько великолепных каскадов, получив 165,05. Этот результат стал для нашей спортсменки личным рекордом.

Фигуристка Щербакова стала третьей в короткой программе на этапе Гран-при в Италии

Фигуристка Щербакова стала третьей в короткой программе на этапе Гран-при в Италии

Серебряную медаль завоевала ещё одна россиянка — Майя Хромых, у которой в сумме 226,35 балла. Третьей стала Луна Хендрикс из Бельгии (219,05), выигравшая накануне короткую программу. Ещё одна наша соотечественница — чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова — выступила неудачно, став седьмой (180,59).

Гран-при Италии — третий этап нынешнего сезона. Ранее в женском одиночном катании на обоих турнирах побеждали россиянки. Александра Трусова первенствовала в США, а Камила Валиева — в Канаде.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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