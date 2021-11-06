ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 ноября 2021, 16:32

Касаткина вывела сборную России вперёд в финале Кубка Билли Джин Кинг

Фото © Billie Jean King Cup

Фото © Billie Jean King Cup

Кубком Федерации этот командный турнир назывался ранее; новое имя ему дали в честь экс первой ракетки мира.

Российская теннисистка Дарья Касаткина вывела нашу сборную вперёд в финале Кубка Билли Джин Кинг. Соревнования проходят на "O2-арене" в Праге.

В матче против Швейцарии Касаткина победила Джил Тайхман со счётом 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час 20 минут. За это время россиянка реализовала пять брейк-пойнтов из семи, отдав сопернице две свои подачи.

Также в рамках противостояния сборных России и Швейцарии Людмила Самсонова сыграет с олимпийской чемпионкой Белиндой Бенчич. Кроме того, запланирован парный матч, в котором Касаткина и Екатерина Александрова встретятся с Викторией Голубич и Штефани Фёгеле.

Кубок Билли Джин Кинг ранее назывался Кубком Федерации. Он был переименован в 2020 году в честь бывшей первой ракетки мира. Американка Билли Джин Кинг в ходе спортивной карьеры выиграла 12 турниров Большого шлема в одиночном разряде, в том числе шесть раз первенствовала на Уимблдоне.

Россиянки являются четырёхкратными победительницами Кубка Федерации. Наша команда выигрывала трофей в 2004, 2005, 2007 и 2008 годах.

BannerImage
Роман Фейгин
  • Новости
  • Дарья Касаткина
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar