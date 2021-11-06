Касаткина вывела сборную России вперёд в финале Кубка Билли Джин Кинг

Кубком Федерации этот командный турнир назывался ранее; новое имя ему дали в честь экс первой ракетки мира.

Российская теннисистка Дарья Касаткина вывела нашу сборную вперёд в финале Кубка Билли Джин Кинг. Соревнования проходят на "O2-арене" в Праге.

В матче против Швейцарии Касаткина победила Джил Тайхман со счётом 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час 20 минут. За это время россиянка реализовала пять брейк-пойнтов из семи, отдав сопернице две свои подачи.

Также в рамках противостояния сборных России и Швейцарии Людмила Самсонова сыграет с олимпийской чемпионкой Белиндой Бенчич. Кроме того, запланирован парный матч, в котором Касаткина и Екатерина Александрова встретятся с Викторией Голубич и Штефани Фёгеле.

"A peach of a shot" 👌



A pinpoint backhand from @DKasatkina puts her on 🔝in the second set#BJKCupFinals pic.twitter.com/FsKkxs2FsN — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 6, 2021

Кубок Билли Джин Кинг ранее назывался Кубком Федерации. Он был переименован в 2020 году в честь бывшей первой ракетки мира. Американка Билли Джин Кинг в ходе спортивной карьеры выиграла 12 турниров Большого шлема в одиночном разряде, в том числе шесть раз первенствовала на Уимблдоне.