Касаткина вывела сборную России вперёд в финале Кубка Билли Джин Кинг
Ранее этот командный турнир назывался Кубком Федерации. Его переименовали в честь экс первой ракетки мира.
Фото © Billie Jean King Cup
Российская теннисистка Дарья Касаткина вывела нашу сборную вперёд в финале Кубка Билли Джин Кинг. Соревнования проходят на "O2-арене" в Праге.
В матче против Швейцарии Касаткина победила Джил Тайхман со счётом 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час 20 минут. За это время россиянка реализовала пять брейк-пойнтов из семи, отдав сопернице две свои подачи.
Также в рамках противостояния сборных России и Швейцарии Людмила Самсонова сыграет с олимпийской чемпионкой Белиндой Бенчич. Кроме того, запланирован парный матч, в котором Касаткина и Екатерина Александрова встретятся с Викторией Голубич и Штефани Фёгеле.
"A peach of a shot" 👌— Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 6, 2021
A pinpoint backhand from @DKasatkina puts her on 🔝in the second set#BJKCupFinals pic.twitter.com/FsKkxs2FsN
Кубок Билли Джин Кинг ранее назывался Кубком Федерации. Он был переименован в 2020 году в честь бывшей первой ракетки мира. Американка Билли Джин Кинг в ходе спортивной карьеры выиграла 12 турниров Большого шлема в одиночном разряде, в том числе шесть раз первенствовала на Уимблдоне.
Россиянки являются четырёхкратными победительницами Кубка Федерации. Наша команда выигрывала трофей в 2004, 2005, 2007 и 2008 годах.
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