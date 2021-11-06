Медведев второй раз подряд вышел в финал турнира серии "Мастерс" в Париже

Российский теннисист Даниил Медведев разгромил представителя Германии Александра Зверева в полуфинале турнира серии "Мастерс" в Париже со счётом 6:2, 6:2. Призовой фонд соревнований составляет 2,6 миллиона евро.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. За это время Медведев исполнил четыре эйса и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти, не отдав сопернику ни одной своей подачи.

Следующим соперником россиянина станет первая ракетка мира серб Новак Джокович, одолевший Хуберта Хуркача из Польши — 3:6, 6:0, 7:6 (7:5). Финальный матч состоится в воскресенье, 7 ноября.