Скончалась вдова космонавта Алексея Леонова

О чём грезил Леонов, возвращаясь каждый раз из космоса: 6 рисунков о главном

Сам Леонов ушёл из жизни в октябре 2019 года после продолжительной болезни. Ему было 85 лет. Похоронили космонавта на военном мемориальном кладбище в Мытищах.