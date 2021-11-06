Скончалась вдова космонавта Алексея Леонова
По словам знакомого семьи, причиной смерти Светланы Павловны стал коронавирус.
Фото © ТАСС / Махонин Андрей
6 ноября не стало вдовы космонавта Алексея Леонова Светланы, передаёт РИА "Новости" со ссылкой на знакомого семьи.
"Светлана Павловна умерла", — сказал собеседник агентства.
Как передаёт МК, последние недели 81-летняя Светлана Павловна находилась на аппарате искусственной вентиляции лёгких в состоянии медикаментозной комы.
Сам Леонов ушёл из жизни в октябре 2019 года после продолжительной болезни. Ему было 85 лет. Похоронили космонавта на военном мемориальном кладбище в Мытищах.
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