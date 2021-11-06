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Скончалась вдова космонавта Алексея Леонова

По словам знакомого семьи, причиной смерти Светланы Павловны стал коронавирус.

6 ноября, 17:19

Фото © ТАСС / Махонин Андрей

6 ноября не стало вдовы космонавта Алексея Леонова Светланы, передаёт РИА "Новости" со ссылкой на знакомого семьи.

"Светлана Павловна умерла", — сказал собеседник агентства.

Как передаёт МК, последние недели 81-летняя Светлана Павловна находилась на аппарате искусственной вентиляции лёгких в состоянии медикаментозной комы.

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Сам Леонов ушёл из жизни в октябре 2019 года после продолжительной болезни. Ему было 85 лет. Похоронили космонавта на военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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