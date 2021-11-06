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"Полностью опустошён": Трэвис Скотт сотрудничает с властями в расследовании гибели людей на своём выступлении

Исполнитель заметил, что молится о тех, кто пострадал в ходе концерта. Напомним, погибло восемь человек, около 300 получили травмы, второй день мероприятия отменён.

6 ноября, 17:57
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/travisscott/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">travisscott</a></p>

Фото © Instagram / travisscott

Американский рэпер Трэвис Скотт сообщил, что полностью опустошён в связи с трагедией, случившейся на его концерте в Хьюстоне, штат Техас, и сотрудничает с властями в расследовании инцидента. Об этом говорится в записи исполнителя в "Твиттере".

"Я полностью опустошён в связи с тем, что произошло вчера вечером. Мои молитвы с теми, кто пострадал на фестивале", — сказано в посте.

Рэпер заметил, что полностью поддерживает полицию города в расследовании гибели людей и намерен сотрудничать, чтобы поддержать нуждающиеся семьи.

Свыше 100 человек погибли при взрыве бензовоза в Сьерра-Леоне

Свыше 100 человек погибли при взрыве бензовоза в Сьерра-Леоне

Напомним, что на музыкальном мероприятии Astroworld Festival в Техасе восемь человек погибли в давке. Люди стали проталкиваться к краю сцены, вызвав панику и нанося друг другу травмы. В итоге госпитализировали 17 человек, из которых 11 — в очень тяжёлом состоянии. Пострадало свыше 300 поклонников артиста. В итоге концерт Трэвиса был остановлен, а второй день фестиваля отменён.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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