Американский рэпер Трэвис Скотт сообщил, что полностью опустошён в связи с трагедией, случившейся на его концерте в Хьюстоне, штат Техас, и сотрудничает с властями в расследовании инцидента. Об этом говорится в записи исполнителя в "Твиттере".

"Я полностью опустошён в связи с тем, что произошло вчера вечером. Мои молитвы с теми, кто пострадал на фестивале", — сказано в посте.

Рэпер заметил, что полностью поддерживает полицию города в расследовании гибели людей и намерен сотрудничать, чтобы поддержать нуждающиеся семьи.