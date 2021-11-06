"Полностью опустошён": Трэвис Скотт сотрудничает с властями в расследовании гибели людей на своём выступлении
Исполнитель заметил, что молится о тех, кто пострадал в ходе концерта. Напомним, погибло восемь человек, около 300 получили травмы, второй день мероприятия отменён.
Фото © Instagram / travisscott
Американский рэпер Трэвис Скотт сообщил, что полностью опустошён в связи с трагедией, случившейся на его концерте в Хьюстоне, штат Техас, и сотрудничает с властями в расследовании инцидента. Об этом говорится в записи исполнителя в "Твиттере".
"Я полностью опустошён в связи с тем, что произошло вчера вечером. Мои молитвы с теми, кто пострадал на фестивале", — сказано в посте.
Рэпер заметил, что полностью поддерживает полицию города в расследовании гибели людей и намерен сотрудничать, чтобы поддержать нуждающиеся семьи.
Напомним, что на музыкальном мероприятии Astroworld Festival в Техасе восемь человек погибли в давке. Люди стали проталкиваться к краю сцены, вызвав панику и нанося друг другу травмы. В итоге госпитализировали 17 человек, из которых 11 — в очень тяжёлом состоянии. Пострадало свыше 300 поклонников артиста. В итоге концерт Трэвиса был остановлен, а второй день фестиваля отменён.
Комментариев: 0