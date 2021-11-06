Свыше 100 человек погибли при взрыве бензовоза в Сьерра-Леоне
По разным данным, число жертв составляет от 200 до 400. Уточняется, что сгорели автобус с людьми, несколько автомобилей и ближайшие к месту ЧП магазины.
Кадр из видео © Youtube / Baigeh's Wealth
Бензовоз столкнулся с другим грузовиком во Фритауне — столице западноафриканского государства Сьерра-Леоне. В результате мощного взрыва в жилом квартале Бай Бурех Роуд погибло более ста человек. Об этом в своём аккаунте в Facebook сообщила мэр Ивонн Аки-Савьерр.
"Я опечалена известием о взрыве на Бай Бурех Роуд после того, как грузовик с топливом столкнулся с другим грузовиком… По слухам, погибло более 100 человек. Размер материального ущерба неизвестен", — указала градоначальник.
Как сообщили СМИ, взрыв прогремел на людном перекрёстке перед супермаркетом и число жертв может составлять несколько сотен. Так, по информации Daily Star, это случилось около 22:00 по местному времени, когда жители пришли купить бензин на розлив. Как рассказали очевидцы, после аварии произошла утечка и все бросились воровать топливо. Уточняется, что в этот момент прогремел взрыв, в связи с чем многие получили ожоги и ранения. При этом жители утверждают, что погибло около 200 человек.
Более ста человек погибли при взрыве бензовоза в Сьерра-Леоне. Видео © Twitter / SIERRAEYESALONE
Между тем, по данным портала Sierraloaded, число жертв составляет более 400 человек. Уточняется, что сгорели автобус с людьми, несколько автомобилей, а также ближайшие магазины и лавки.
Более ста человек погибли при взрыве бензовоза в Сьерра-Леоне. Видео © Facebook / Amadu Kamara
Ранее Лайф сообщал, что возле аэропорта в Йемене подорвали заминированный автомобиль. Взрывное устройство было приведено в действие недалеко от ворот воздушной гавани.
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