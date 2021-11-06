Свыше 100 человек погибли при взрыве бензовоза в Сьерра-Леоне

Бензовоз столкнулся с другим грузовиком во Фритауне — столице западноафриканского государства Сьерра-Леоне. В результате мощного взрыва в жилом квартале Бай Бурех Роуд погибло более ста человек. Об этом в своём аккаунте в Facebook сообщила мэр Ивонн Аки-Савьерр.

"Я опечалена известием о взрыве на Бай Бурех Роуд после того, как грузовик с топливом столкнулся с другим грузовиком… По слухам, погибло более 100 человек. Размер материального ущерба неизвестен", — указала градоначальник.









Как сообщили СМИ, взрыв прогремел на людном перекрёстке перед супермаркетом и число жертв может составлять несколько сотен. Так, по информации Daily Star, это случилось около 22:00 по местному времени, когда жители пришли купить бензин на розлив. Как рассказали очевидцы, после аварии произошла утечка и все бросились воровать топливо. Уточняется, что в этот момент прогремел взрыв, в связи с чем многие получили ожоги и ранения. При этом жители утверждают, что погибло около 200 человек.

Более ста человек погибли при взрыве бензовоза в Сьерра-Леоне. Видео © Twitter / SIERRAEYESALONE

Между тем, по данным портала Sierraloaded, число жертв составляет более 400 человек. Уточняется, что сгорели автобус с людьми, несколько автомобилей, а также ближайшие магазины и лавки.

Более ста человек погибли при взрыве бензовоза в Сьерра-Леоне. Видео © Facebook / Amadu Kamara