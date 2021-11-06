Россияне с 2022 года смогут бесплатно получить ещё одно высшее в области искусств

Россияне со следующего учебного года смогут бесплатно получить второе или последующее высшее образование в области искусств. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

"Отбор абитуриентов на бесплатное второе высшее образование будет проходить на конкурсной основе. Претендентам не придётся сдавать ЕГЭ, однако их ждут творческие и профессиональные испытания, а также собеседование. По итогам экзаменов соискатели, набравшие наибольшее количество баллов, будут зачислены на бесплатные места в рамках установленных контрольных цифр приёма на бюджетное обучение", — уточняется в релизе.

За счёт государства можно будет освоить режиссуру театра, кино и телевидения, литературное творчество, художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, композицию, музыкальную звукорежиссуру и звукорежиссуру аудиовизуальных искусств. Получить образование по этим направлениями можно в десяти ведущих профильных вузах. Это Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова (ВГИК), Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения (СПбГИКиТ), Российский институт театрального искусства ГИТИС, Театральный институт имени Б. Щукина, Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина и Школа-студия МХАТ. В список также вошли Российская академия музыки имени Гнесиных, Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова и Литературный институт имени А.М. Горького.

В кабмине подчеркнули, что нововведение никак не скажется на абитуриентах, которые хотят бесплатно получить первое высшее образование в области искусств. Там отметили, что количество бюджетных мест по творческим специальностям уже увеличено. Кроме того, отбор желающих получить ещё одно высшее образование будет проводиться отдельно.

Решение было принято правительством в связи с тем, что нередко в профессии в области искусств люди приходят уже в более осознанном возрасте, имея за плечами определённый трудовой опыт, однако по прежнему законодательству в России получить бесплатно можно было только одно высшее образования. Так, в июне текущего года по поручению президента был разработан и принят закон, предусматривающий право на бесплатное обучение на творческой специальности при получении второго высшего.