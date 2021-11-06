В Греции журналист сломал ногу в двух местах при разгоне полицией митинга пожарных

Фотокорреспондента Афинского агентства новостей серьёзно ранили в тот момент, когда полиция разгоняла митинг пожарных в Афинах. Мужчину сбили струёй из водомёта, теперь у него сломана нога в двух местах. Об этом сообщил Союз фоторепортёров Греции.

Отмечается, что власти набирают значительную часть спасателей лишь на пожароопасный сезон. Герои, которые летом тушили огонь по всей стране в 40-градусную жару, осенью остались без работы. Недовольные таким положением дел пожарные вышли на митинг. Их требование — постоянная работа вместо временной. Для разгона демонстрантов местная полиция пустила в ход слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водомёт. В результате один пожарный пострадал, он получил серьёзные травмы руки, ему ампутировали палец. Среди раненых оказался и журналист.

"Во время инцидентов, произошедших на митинге "сезонных" пожарных в Афинах, наш коллега Орестис Панайоту, фотокорреспондент АМНА и член аудиторской комиссии EFE, был ранен водяной струёй из специальной машины полиции в момент обливания водой группы протестующих", — сообщается в заявлении Союза фоторепортёров.

Отмечается, что журналист находился в месте, по которому из спецмашины была пущена вода. В итоге фотокорреспондент потерял равновесие и повредил ногу. Позднее стало известно, что у него "перелом ноги в двух точках", ему наложили гипс.

Главное управление местной полиции приказало провести административное расследование инцидентов, говорится в сообщении пресс-службы.