Напавшие на отца с ребёнком в Новой Москве не признают вину в покушении на убийство

Трое из четырёх парней, которые подозреваются в нападении на мужчину с ребёнком в районе Новые Ватутинки в Новой Москве, не признают вину в покушении на убийство, но не отрицают, что между ними и потерпевшими произошёл конфликт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Трое приезжих из Оренбурга не отрицают, что между ними и потерпевшими произошёл конфликт, но категорически отрицают причастность к покушению на убийство. По их словам, никто не угрожал жизни потерпевших", — рассказал собеседник агентства.

В свою очередь, адвокат одного из подозреваемых в нападении — Роман Масютенко — сообщил агентству, что его подзащитный опровергает версию о том, что в драке использовался нож. По версии следствия, холодное оружие достал брат Эльнура Гасанова.

"Мой подзащитный Эльнур Гасанов заявил, что никакого ножа в конфликте никто не применял", — сказал юрист.