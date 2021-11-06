Напавшие на отца с ребёнком в Новой Москве не признают вину в покушении на убийство
Кроме того, один из подозреваемых заявил, что никто во время конфликта не применял нож. О наличии холодного оружия у злоумышленников ранее сообщил пострадавший.
Кадр из видео © VK / Сообщество "Мой район Новые Ватутинки" / Стёпа Шимко
Трое из четырёх парней, которые подозреваются в нападении на мужчину с ребёнком в районе Новые Ватутинки в Новой Москве, не признают вину в покушении на убийство, но не отрицают, что между ними и потерпевшими произошёл конфликт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Трое приезжих из Оренбурга не отрицают, что между ними и потерпевшими произошёл конфликт, но категорически отрицают причастность к покушению на убийство. По их словам, никто не угрожал жизни потерпевших", — рассказал собеседник агентства.
В свою очередь, адвокат одного из подозреваемых в нападении — Роман Масютенко — сообщил агентству, что его подзащитный опровергает версию о том, что в драке использовался нож. По версии следствия, холодное оружие достал брат Эльнура Гасанова.
"Мой подзащитный Эльнур Гасанов заявил, что никакого ножа в конфликте никто не применял", — сказал юрист.
Напомним, 5 ноября стало известно о том, что четверо парней вечером 4 ноября напали на мужчину, гулявшего с маленьким ребёнком. Судя по кадрам, снятым очевидцами, дерущихся разняли не сразу. Ещё больше времени потратили на то, чтобы успокоить конфликтующих. Позже было опубликовано видео начала ссоры. На записи видно, что перепалка началась на дороге, когда отец с ребёнком шёл со своим товарищем. После того как неизвестные начали проявлять агрессию, мужчины разбежались в разные стороны. По словам отца ребёнка, один из напавших ударил малыша по щеке. Кроме того, в руках одного из отморозков был предмет, похожий на нож. По данному факту МВД возбудило уголовное дело о хулиганстве, которое столичная прокуратура передала в Следственный комитет. Там же подняли вопрос о переквалификации дела на другую статью — о попытке убийства.
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