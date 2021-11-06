Как сохранить здоровье кожи при масочном режиме и удалёнке, рассказала дерматолог

Масочный режим, тщательная обработка рук антисептиками, а также продолжительное нахождение дома сказываются на состоянии кожи — могут появляться нежелательные воспаления, раздражения и сухость. Врач семейной медицины, дерматолог и косметолог, консультант цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом" Виктория Грибель рассказала Лайфу, как помочь коже в непростой период.

"Учитывая современные реалии, уход за кожей домашней косметикой необходимо пересмотреть. Используйте увлажняющие кремы, уберите из косметички плотные основы для макияжа — это только усугубляет воспалительную реакцию. Пару раз в неделю будет полезно воспользоваться мягкими эксфолиантами (отшелушивающие средства. — Прим. Лайфа), они помогут обновлению кожного покрова", — отметила Грибель.

Однако собеседница подчеркнула, что нужно полностью следовать рекомендациям, написанным на обороте упаковки средства, чтобы ещё больше не навредить коже. Если человек много времени проводит дома, то важно, чтобы в помещении был увлажнитель воздуха, поскольку в отопительный сезон из-за сухости коже не хватает влаги. Косметолог также рекомендует использовать маски многоразового ношения, сделанные из натуральных тканей. Она напомнила, что средства защиты необходимо регулярно менять.

"Хочется напомнить о сбалансированном питании, витаминах и минералах, чтобы кожа брала изнутри необходимый строительный материал. А также про лёгкую физическую нагрузку в виде зарядки, здоровый сон и уменьшение синего спектра света, исходящего в большей степени от гаджетов", — заключила эксперт.