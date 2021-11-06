НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Порошенко считает, что украинцы лишились розовых очков в отношении Зеленского

Надежда, которую соотечественники лелеяли в 2019 году, полностью сменилась разочарованием, уверен экс-лидер Незалежной.

6 ноября, 08:17
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/petroporoshenko/?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Петро Порошенко</a></p>

Фото © Facebook / Петро Порошенко

Бывший президент Украины Пётр Порошенко считает, что граждане "сбросили розовые очки" по поводу нынешнего главы государства Владимира Зеленского. Об этом он заявил в эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Депутаты Рады устроили демарш во время выступления Зеленского

Депутаты Рады устроили демарш во время выступления Зеленского

"Народ уже сбросил розовые очки, и та надежда, которую они лелеяли в 2019 году, связанная с Зеленским, полностью сменилась разочарованием", — сказал Порошенко.

Напомним, очередные выборы в Верховную раду должны состояться в 2023 году. Лидером электоральных симпатий остаётся президентская партия "Слуга народа", но её рейтинг за месяц значительно упал — с 22 до 15%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологической службой центра Разумкова.

На Украине рассказали, почему Зеленский "пойдёт на поклон" в Москву

На Украине рассказали, почему Зеленский "пойдёт на поклон" в Москву

На втором месте партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность", которая набрала 12,4% голосов. Третье место заняла партия "Оппозиционная платформа — За жизнь", которую готовы поддержать на выборах 7,5% украинцев. А за ней следует партия бывшего премьер-министра страны Юлии Тимошенко "Батьковщина", получившая 7,2%.

Ранее опрос показал уверенность украинцев в неправильном пути их страны. Только за месяц доля граждан с таким мнением увеличилась сразу на семь процентов.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1