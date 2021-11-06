В МИД РФ заявили, что Москва ждёт ответы на вопросы по AUKUS

Россия ждёт от США, Великобритании и Австралии, сформировавших новое партнёрство в сфере безопасности AUKUS, ответов на вопросы, которые касаются целей этого союза. Об этом заявил замглавы российской делегации в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН Андрей Белоусов, пишет РИА "Новости".

"Естественно, в Вене мы задаём эти вопросы в МАГАТЭ и, естественно, рассчитываем, что мы на них получим ответы. Мы поддерживаем те озабоченности, которые высказываются со стороны наших китайских коллег", — сказал зампостпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

Дипломат предположил, что странам необходимо больше времени и данных о том, как участники видят пути реализации трёхстороннего партнёрства. Он считает, что, только получив полную информацию об этом, можно будет делать выводы и ставить вопросы по поводу влияния инициативы на безопасность, режим ядерного нераспространения и соответствие AUKUS тем обязательствам, которые взяли на себя его участники в рамках международных соглашений.

Напомним, в сентябре США, Австралия и Великобритания объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. В результате Париж лишился крупного контракта по поставке подлодок Австралии. Власти Франции назвали это "ударом в спину".