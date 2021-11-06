В МИД РФ заявили, что Москва ждёт ответы на вопросы по AUKUS
При этом в ведомстве отметили, что Москва разделяет озабоченность Пекина по этой теме.
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Россия ждёт от США, Великобритании и Австралии, сформировавших новое партнёрство в сфере безопасности AUKUS, ответов на вопросы, которые касаются целей этого союза. Об этом заявил замглавы российской делегации в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН Андрей Белоусов, пишет РИА "Новости".
"Естественно, в Вене мы задаём эти вопросы в МАГАТЭ и, естественно, рассчитываем, что мы на них получим ответы. Мы поддерживаем те озабоченности, которые высказываются со стороны наших китайских коллег", — сказал зампостпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.
Дипломат предположил, что странам необходимо больше времени и данных о том, как участники видят пути реализации трёхстороннего партнёрства. Он считает, что, только получив полную информацию об этом, можно будет делать выводы и ставить вопросы по поводу влияния инициативы на безопасность, режим ядерного нераспространения и соответствие AUKUS тем обязательствам, которые взяли на себя его участники в рамках международных соглашений.
Напомним, в сентябре США, Австралия и Великобритания объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. В результате Париж лишился крупного контракта по поставке подлодок Австралии. Власти Франции назвали это "ударом в спину".
Ранее Лайф также сообщал, что в Австралии назвали причину разрыва контракта с Францией на подлодки. По словам премьер-министра Скотта Моррисона, остальные члены оборонного альянса AUKUS не участвовали в принятии этого решения.
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