Twitter заблокировал функцию "Тренды" в Эфиопии ради предотвращения насилия

Руководство Twitter временно заблокировало функцию "Тренды" в Эфиопии, чтобы не допустить распространения призывов к насилию через свою соцсеть. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Мы проводим мониторинг ситуации в Эфиопии и нацелены на защиту безопасности общения в "Твиттере". <...> Учитывая нависшую угрозу физического насилия, мы также временно отключили "Тренды" в Эфиопии", — говорится в релизе.

В американской компании выразили надежду, что эта мера позволит "снизить риск координации, которая может разжечь насилие или причинить вред".

Отметим, что 27 октября отряды повстанцев Народного фронта освобождения Тыграя начали крупное наступление на севере Эфиопии, в ходе которого было захвачено несколько городов. Сейчас они продвигаются по направлению к столице страны Аддис-Абебе, хотя командование фронта объявило, что пока задача захвата города не стоит. 2 ноября федеральное правительство объявило о введении на всей территории государства режима чрезвычайного положения на ближайшие полгода.