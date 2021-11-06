Эксперт назвал популярный способ кражи денег у клиентов банков

Зачастую мошенники крадут деньги у банковских клиентов с помощью фишинга. Об этом рассказал эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Артём Казанцев в беседе с РИА "Новости".

"Злоумышленник присылает СМС-сообщения от имени банка с просьбой перейти по вредоносной ссылке, убеждая таким образом жертву скачать вредоносное ПО для реализации атаки, сообщить требуемые данные для вывода средств и так далее", — отметил специалист.

Для того чтобы обезопасить себя, специалист рекомендует скачивать приложения только из доверенных источников, остерегаться фишинговых электронных писем от мошенников, которые пытаются получить личную информацию. Также следует установить контакт со службой поддержки мобильного банка, которая ознакомит пользователей с функциями безопасности и сообщит о возможных угрозах.

По словам Казанцева, стоит использовать более сложные комбинации паролей для доступа к мобильному банку и включить двухфакторную аутентификацию, например вход по отпечатку пальца. Кроме того, важно настроить оповещения по электронной почте и в самом приложении для мониторинга мошеннической деятельности. Эксперт предостерёг россиян от отправки финансовой и иной конфиденциальной информации по каналам, которые злоумышленники могут перехватить. Речь идёт о социальных сетях, подключении к общественному Wi-Fi и так далее.

"Если банковские данные всё же стали известны третьим лицам, то необходимо в срочном порядке связаться с банком для блокировки карты — так злоумышленник не сможет совершить какие-либо операции с картой", — заключил Казанцев.