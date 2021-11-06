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Стало известно, кто возглавит МИД Японии

Как ожидается, официально обновлённый состав Кабмина Страны восходящего солнца утвердят 10 ноября.

6 ноября, 07:28

Фото © Pixabay

Занимавший ранее в Японии посты министра обороны, министра науки и образования и министра сельского хозяйства Ёсимаса Хаяси возглавит Министерство иностранных дел. Об этом сообщил телеканал NHK.

Премьер-министр Фумио Кисида уже решил, что Хаяси возглавит МИД Японии, отмечают журналисты. Окончательно правительство будет сформировано 10 ноября. До этого момента действующий премьер-министр Японии будет совмещать свои обязанности и министра иностранных дел. В тот же день откроется внеочередная сессия парламента Страны восходящего солнца. На ней Кисиду переизберут на должность главы Кабмина и назначат 101-м премьером Японии.

Ранее японцы призвали силой отобрать Курильские острова у России. При этом некоторые жители Страны восходящего солнца отмечают, что недовольство РФ заявлениями Токио о принадлежности региона вполне заслуженно.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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