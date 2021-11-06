Стало известно, кто возглавит МИД Японии

Занимавший ранее в Японии посты министра обороны, министра науки и образования и министра сельского хозяйства Ёсимаса Хаяси возглавит Министерство иностранных дел. Об этом сообщил телеканал NHK .

Премьер-министр Фумио Кисида уже решил, что Хаяси возглавит МИД Японии, отмечают журналисты. Окончательно правительство будет сформировано 10 ноября. До этого момента действующий премьер-министр Японии будет совмещать свои обязанности и министра иностранных дел. В тот же день откроется внеочередная сессия парламента Страны восходящего солнца. На ней Кисиду переизберут на должность главы Кабмина и назначат 101-м премьером Японии.