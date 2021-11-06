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Саакашвили из тюрьмы руководит госпереворотом, заявили в Грузии

По оперативной информации, организаторы акции в поддержку экс-президента планируют блокировку госучреждений.

6 ноября, 07:39

Фото © Facebook / Mikheil Saakashvili

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находясь в тюрьме, руководит планирующимся в стране государственным переворотом — акциями в свою поддержку. Об этом сообщил представитель Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Бача Мгеладзе.

"С 6 ноября текущего года отдельные политические группы у руставского пенитенциарного учреждения № 12 задумали перманентные акции, куда также будут прибывать сторонники партий из регионов. <…> Указанные действия, целью которых является насильственный переворот власти, планируются осуждённым Михаилом Саакашвили из тюрьмы", — сказал он.

Врач Саакашвили заявил об ухудшении состояния политика с каждым днём

Врач Саакашвили заявил об ухудшении состояния политика с каждым днём

Мгеладзе добавил, что протестную акцию планируют провести и в Тбилиси. По оперативной информации, организаторы протеста намерены блокировать государственные учреждения.

Напомним, утром 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером того же дня стало известно о его задержании. Экс-лидера обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик объявил голодовку. Врачи настаивают на его госпитализации. Ранее грузинские журналисты опубликовали первое видео Саакашвили за решёткой.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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