Саакашвили из тюрьмы руководит госпереворотом, заявили в Грузии
По оперативной информации, организаторы акции в поддержку экс-президента планируют блокировку госучреждений.
Фото © Facebook / Mikheil Saakashvili
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находясь в тюрьме, руководит планирующимся в стране государственным переворотом — акциями в свою поддержку. Об этом сообщил представитель Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Бача Мгеладзе.
"С 6 ноября текущего года отдельные политические группы у руставского пенитенциарного учреждения № 12 задумали перманентные акции, куда также будут прибывать сторонники партий из регионов. <…> Указанные действия, целью которых является насильственный переворот власти, планируются осуждённым Михаилом Саакашвили из тюрьмы", — сказал он.
Мгеладзе добавил, что протестную акцию планируют провести и в Тбилиси. По оперативной информации, организаторы протеста намерены блокировать государственные учреждения.
Напомним, утром 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером того же дня стало известно о его задержании. Экс-лидера обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик объявил голодовку. Врачи настаивают на его госпитализации. Ранее грузинские журналисты опубликовали первое видео Саакашвили за решёткой.
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