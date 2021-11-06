Саакашвили из тюрьмы руководит госпереворотом, заявили в Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находясь в тюрьме, руководит планирующимся в стране государственным переворотом — акциями в свою поддержку. Об этом сообщил представитель Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Бача Мгеладзе.

"С 6 ноября текущего года отдельные политические группы у руставского пенитенциарного учреждения № 12 задумали перманентные акции, куда также будут прибывать сторонники партий из регионов. <…> Указанные действия, целью которых является насильственный переворот власти, планируются осуждённым Михаилом Саакашвили из тюрьмы", — сказал он.