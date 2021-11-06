Врач Саакашвили заявил об ухудшении состояния политика с каждым днём

Состояние здоровья экс-президента Грузии, главы исполкома Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили стремительно ухудшается, заявил его личный врач Николоз Кипшидзе. Он отметил, что его подопечному требуется множество специалистов, но консультации медиков в грузинской тюрьме проходят без необходимых средств для обследования — инструментов, оборудования.

"Каждый день состояние ухудшается. К примеру, сегодня у нас был экстренный консилиум с участием невропатолога, а также специалиста по критической медицине. Осмотрели больного, потом оказалось, что нам нужен офтальмолог-консультант, потому что у него проблема с глазом. Также у него проблемы с ухом", — сказал Кипшидзе в программе "Свобода слова" Савика Шустера.

Он уточняет, что сейчас к Саакашвили в тюрьму приходят 11 медицинских консультантов. Но они вынуждены наблюдать больного, по словам личного врача, "чистыми руками" — у них нет специальных устройств, чтобы поставить диагноз и лечить его.