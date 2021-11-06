Врач Саакашвили заявил об ухудшении состояния политика с каждым днём
Николоз Кипшидзе утверждает, что его подопечного медики наблюдают без необходимых инструментов. По его словам, у осуждённого обнаруживаются всё новые изменения в организме.
Фото © Facebook / Mikheil Saakashvili
Состояние здоровья экс-президента Грузии, главы исполкома Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили стремительно ухудшается, заявил его личный врач Николоз Кипшидзе. Он отметил, что его подопечному требуется множество специалистов, но консультации медиков в грузинской тюрьме проходят без необходимых средств для обследования — инструментов, оборудования.
"Каждый день состояние ухудшается. К примеру, сегодня у нас был экстренный консилиум с участием невропатолога, а также специалиста по критической медицине. Осмотрели больного, потом оказалось, что нам нужен офтальмолог-консультант, потому что у него проблема с глазом. Также у него проблемы с ухом", — сказал Кипшидзе в программе "Свобода слова" Савика Шустера.
Он уточняет, что сейчас к Саакашвили в тюрьму приходят 11 медицинских консультантов. Но они вынуждены наблюдать больного, по словам личного врача, "чистыми руками" — у них нет специальных устройств, чтобы поставить диагноз и лечить его.
Как сообщал Лайф ранее, у голодающего в тюрьме Саакашвили появились провалы в памяти. Политик, который не ест уже более месяца, может довести своё состояние до критического уровня, указала грузинский врач.
Напомним, утром 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером того же дня стало известно о его задержании. Экс-лидера обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик объявил голодовку. Врачи настаивают на его госпитализации. Ранее грузинские журналисты опубликовали первое видео Саакашвили за решёткой.
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