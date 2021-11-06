Девушка показала ягодицы в лосинах на фоне Кул-Шарифа и оскорбила казанцев. Видео © VK / ВКазани поймут

Девушка в очень обтягивающих лосинах продемонстрировала свои ягодицы на фоне мечети Кул-Шариф и тем самым вызвала волну порицания со стороны жителей Казани и не только. На тиктокершу Дарью тут же обрушилась волна осуждения, заставившая её удалить ролик из соцсетей.

"Есть видео, где она со слезами извиняется?" — пишут теперь пользователи соцсетей. Некоторые констатируют свои эмоции: "Это чрезвычайно оскорбительно". Другие поддерживают Дарью: "А зачем прятать то, что хорошо выглядит? Прошли бы мимо или вообще сделали комплимент девушке".

Проходить мимо не собираются те, кто рассматривает незадачливую блогершу как представительницу молодёжи Татарстана: "Где уважение к народу? Что происходит в мире? Почему такое халатное отношение и неуважение — в первую очередь к себе? Стыдно не за неё, а за то, что она позорит и наш город".

Третьи уже раскопали досье на девушку и обнародовали сведения, что она якобы размещает видеоролики более смелого характера на сайте OnlyFans.

"Много людей сейчас гонится за хайпом, чтобы их показали по телевизору, рассказали о них в Интернете: снимают всё подряд ради лайков, подписчиков и внимания. Люди не думают о своей религии, но они получат уроки жизни", — поделился мнением с "Комсомольской правдой в Казани" религиозный работник, студент Российского исламского института Марат Исмагилов.