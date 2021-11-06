Финансист назвал оптимальное количество банковских карт

Две дебетовых и одна кредитная банковская карта — оптимальный вариант безналичного арсенала в кошельке, считает руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган. Он предполагает, что последняя может выручить в случае непредвиденных расходов или при задержке заработной платы.

Финансист также рекомендует закрыть ставшие неактуальными банковские карты и даже получить из банка справку о закрытом счёте. Также Коган советует всегда искать выгоду от карт, например, изучать спецпредложения и недостатки. В качестве образца эксперт приводит национальную российскую карту "Мир". Он напоминает, что с её помощью можно получить скидку при проезде в общественном транспорте и кэшбек на турпоездки по России, однако принимают её не во всех странах мира.