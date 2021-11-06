Финансист назвал оптимальное количество банковских карт
Эксперт советует искать выгоду в их использовании, например, изучать спецпредложения финансовых организаций и платёжных систем, а также адекватно оценивать недостатки.
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Две дебетовых и одна кредитная банковская карта — оптимальный вариант безналичного арсенала в кошельке, считает руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган. Он предполагает, что последняя может выручить в случае непредвиденных расходов или при задержке заработной платы.
"Кредитки интересны кэшбэком и возможностью накопления других бонусов — баллов, миль, иных банковских скидочных поощрений", — говорит Коган в интервью агентству "Прайм".
Финансист также рекомендует закрыть ставшие неактуальными банковские карты и даже получить из банка справку о закрытом счёте. Также Коган советует всегда искать выгоду от карт, например, изучать спецпредложения и недостатки. В качестве образца эксперт приводит национальную российскую карту "Мир". Он напоминает, что с её помощью можно получить скидку при проезде в общественном транспорте и кэшбек на турпоездки по России, однако принимают её не во всех странах мира.
Ранее Лайф писал, что юрист рассказал, когда банк обязан вернуть украденные с карты деньги. Эксперт советует в любом случае обращаться в правоохранительные органы. В заявлении нужно изложить все обстоятельства произошедшего.
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