Пятиборцы выступили с призывом отправить в отставку руководящих лиц Международного союза современного пятиборья. Спортсмены призывают уйти президента UIPM Клауса Шормана из Германии, испанца Хуана Антонио Самаранча – младшего, француза Жоэля Бузу, вице-президента UIPM россиянина Вячеслава Аминова и других членов исполнительного комитета.

Письмо, опубликованное на портале Inside the Games, подписало свыше 650 атлетов. Своё требование они объясняют тем, что конкур исключат из программы современного пятиборья на Олимпийских играх начиная с 2028 года.

"Как современные пятиборцы, прошлые и настоящие, мы шокированы решением исполнительного совета UIPM исключить конкур из программы современного пятиборья. Мы единогласно объявляем вотум недоверия президенту и всему составу правления. Барон Пьер де Кубертен создал современное пятиборье специально для Олимпийских игр, чтобы продемонстрировать универсальность спортсменов", — говорится в письме.

Пятиборцы считают, что федерации нужен новый совет, способный планировать долгосрочные интересы этого вида спорта, защищать спортсменов.

"Поэтому мы призываем исполнительный комитет и президента UIPM уйти в отставку", — пишут пятиборцы.

Отметим, что решение об исключении конкура из программы Олимпиады было принято после инцидента на Играх в Токио. Там тренер сборной Германии ударила лошадь из-за того, что та отказалась перепрыгнуть через препятствие.