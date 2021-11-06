В России новый максимум по числу заболевших коронавирусом за сутки — 41 335 человек

В России за минувшие сутки выявлено 41 335 новых случаев заражения коронавирусом. Это новый максимум с начала пандемии и больше, чем количество выздоровевших. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией.

Как отмечается, у 11,3% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровел 29 201 человек. Скончалось 1188 человек — немногим меньше, чем 4 ноября, когда был зафиксирован антирекорд по смертности. Условная летальность осталась на уровне 2,81%, а коэффициент распространения вновь превысил единицу и составляет 1,01. Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ выявили 8 755 930 случаев заражения CoViD-19.

"За весь период выписано по выздоровлении в России 7 535 172 человека. За весь период в России умерло 245 635 человек", — отмечается в сообщении штаба.