Условие точного диагноза CoViD-19 назвали в Роспотребнадзоре

Главное условие точного диагностирования CoViD-19 у пациента — лабораторное тестирование. Об этом заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Наталья Пшеничная.

"Специфических симптомов, присущих только коронавирусу, нет, поэтому без лабораторного тестирования его диагностировать невозможно", — сказала Пшеничная.

В интервью РИА "Новости" профессор пояснила, что на ковид могут указывать респираторные симптомы, такие как кашель, насморк, повышение температуры. Но, чтобы убедиться, что это не грипп или ОРВИ, нужно провести лабораторное тестирование.