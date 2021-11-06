Цена жизни: Как правильно сдавать анализы на коронавирус Учёные и медики уверены, что для точного результата нужно соблюсти несколько важных условий. 5 ноября, 21:40 Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Когда лучше делать экспресс-тест?

В Journal of Biological Rhythms опубликован вывод, что многое в ПЦР-тестировании и экспресс-тестировании зависит от циркадных ритмов, влияющих на активность коронавируса. Лучше всего инфекция определяется в дневное время суток. Именно тогда вирусная нагрузка на организм достигает максимума. Если вы сдаёте ПЦР-тест вечером, а тем более после 20 часов, то точность анализа может упасть на 50%. Чтобы не прозевать болезнь, сдавайте анализы в середине дня, оптимальный вариант — с утра и до 14 часов. Именно в этот период времени работает большинство пунктов диагностики. Барон Мюнхгаузен отводил себе время на подвиг с 8 до 10 часов, а вы отведите время на ПЦР-тест, к примеру, с 12 до 14.

Для чего нужен ПЦР-тест и экспресс-тест на коронавирус?

Врач-инфекционист Андрей Бражников отмечает, что такое тестирование нужно в первую очередь для того, чтобы не проморгать болезнь в бессимптомной фазе и не заразить ещё кого-нибудь. Тестирование на коронавирус помогает выявить наличие в организме иммуноглобулинов — антител категории IgA, характерных для CoViD-19. Если они есть, значит, человек находится в острой фазе заболевания, которая зачастую протекает бессимптомно, но всё равно опасна для окружающих.

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Далее проводят детальный анализ и проверяют наличие IgM-антител, которые организм выделяет на третий-четвёртый день проявления симптомов. И, наконец, наличие антител-IgG будет свидетельствовать о том, что вы либо уже переболели ковидом, либо находитесь на этапе выздоровления, а значит, у вас уже почти выработался долговременный иммунитет. Благодаря этой информации будет понятно, когда именно можно возвращаться к обычной жизни. Но в ряде случаев ПЦР-тест и экспресс-тест на коронавирус могут ошибаться — инструменты для диагностики новой инфекции несовершенны и иногда дают сбой. Чтобы получить достоверные сведения о своём здоровье, следует выполнить простые рекомендации врачей.

Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на коронавирус?

Врачи категорически не рекомендуют перед взятием мазков использовать назальные спреи и капли. Ведь после их применения процентное содержание вируса на слизистой резко сокращается, поэтому велика вероятность получить ложноотрицательный результат ПЦР-теста, успокоить себя, заболеть сильнее, заразить кого-нибудь ещё или вообще умереть. Это же относится и к употреблению алкоголя. Чтобы получить более точный результат, нужно отказаться от алкоголя хотя бы за два дня до сдачи теста. Кстати, верить в миф, что алкоголь помогает при лечении коронавируса, такая же опасная затея, как и идти на ПЦР-тест с "большого бодуна".

Через какое время делать повторный ПЦР-тест на коронавирус?

Выработка организмом интерферонов может работать на "заметание следов". Это естественная защита, которая временно подавляет вирус, но не вырабатывает антител. В таком случае результат анализа может выйти ложноотрицательным. Вы спокойно пойдёте домой или полетите в отпуск, не зная, что клетки вируса в этот момент продолжают размножаться, приближая переход болезни в терминальную стадию с поражением лёгких и развитием осложнений. Если первый тест на коронавирус показал положительный результат и после него назначено лечение, то повторный анализ врачи делают на 10-й и 11-й день. Если исследование показало отрицательный результат, но появились тревожные симптомы коронавируса (температура, жар, ломота и кашель), то повторный тест нужно делать на второй день.

Фото © ТАСС / Xisco Navarro / ZUMA Wire

Что нельзя делать перед ПЦР-тестом?

В этом случае действует "правило семи нет". За три часа до сдачи ПЦР-теста не рекомендуется есть, пить, чистить зубы, полоскать горло, жевать жвачку, курить, использовать спреи-освежители. Все эти манипуляции работают на замедление реакции, каждая по-своему, но результат один — ошибка. К примеру, принимая пищу, вы способствуете слущиванию эпителиальных клеток пищевым комком с поверхности слизистой оболочки, из-за чего в пробирку попадает недостаточное количество заражённых клеток. Перекур (это касается также вейпов и IQOS, lil Solid, glo, Juul и вообще всего, что так или иначе дымит и попадает на слизистую) действует на результаты ПЦР-теста точно так же, как бактерицидный спрей. То есть "сметает отпечатки пальцев" коронавируса. Ещё одно "нет" может создать определённые неудобства, но придётся потерпеть. Перед ПЦР-тестом нельзя сморкаться. Также запрещены любые конфеты, таблетки. Даже самая простая аскорбинка сведёт на нет любые подготовительные мероприятия.

Прививка от коронавируса и антитела

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Если вам необходимо сдать кровь на антитела, делайте это натощак, не менее чем через четыре часа после последнего приёма пищи. Практика показывает, что количество антител достигает максимума в период обострения и резко снижается в первые дни выздоровления (речь идёт о IgM-антителах), поэтому через некоторое время после выздоровления необходимо сделать прививку от коронавируса. Она поддержит необходимый уровень антител и позволит снизить шансы на повторное заражение. За несколько дней до сдачи анализа крови на антитела воздержитесь от острой и жирной пищи, а также, само собой, от алкоголя. Пить лучше всего простую негазированную воду. При этом от физнагрузок перед сдачей анализа также стоит воздержаться — за 15–20 минут до сдачи крови лучше спокойно посидеть и не волноваться.