Четверо бьют одного: участников драки из Новой Москвы проверяют на ещё одно нападение В субботу сыщики угрозыска задержали четвёртого участника нападения на отца с ребёнком в Новых Ватутинках. Оперативники не исключают, что это не первое преступление мигрантов в Москве. 6 ноября, 07:57 Коллаж © LIFE. Фото © ГУ МВД России по г. Москве

По поручению главы СКР Александра Бастрыкина уголовное дело о драке в Новой Москве, где четверо мигрантов напали на отца с четырёхлетним сыном, может быть переквалифицировано со статьи 213 УК (хулиганство) на статьи 30 и 105 УК (покушение на убийство). Ранее потерпевший рассказал, что дебоширы ударили ребёнка и у них в руках были ножи. Оперативники в субботу задержали последнего участника конфликта — мужчину 2002 года рождения.

— Нападавшие не только подвергли избиению мужчину, но своими действиями создали угрозу жизни и здоровью малолетнего ребёнка. Председателем СК России дано поручение подчинённым принять меры по оказанию психологической помощи ребёнку, который стал свидетелем избиения, а также установить, не причинены ли ему повреждения нападавшими, — говорится в сообщении СКР.

По предварительным данным, все задержанные зарегистрированы в Оренбургской области, а в Москву приехали на заработки. Среди них есть родные братья. Возраст — от 2000 до 2003 года рождения.

Напомним, что драка завязалась примерно в 21:30 4 ноября в районе Новые Ватутинки, что в Новой Москве. 31-летний Александр Ж. гулял со своим четырёхлетним сыном и 24-летним приятелем Никитой У. Александр разведён и приехал к бывшей супруге, чтобы провести выходной с ребёнком. На них напали четверо мужчин.

По словам очевидцев, сначала молодой отец пытался их образумить, кричал, что с ним ребёнок. Предлагал сойтись по-честному — один на один, однако на него налетели толпой.

— Вы чего делаете, я с ребёнком! — Да... я тебя и твоего ребёнка, — ответили ему дебоширы.

Александра избивали на улице у проезжей части на глазах у малолетнего сына, который от испуга бросился наутёк. Мальчик чудом не попал под машину.

В итоге стороны разняли сбежавшиеся прохожие. Ни Александр, ни Никита с заявлением в полицию не обращались, но ситуация быстро стала резонансной из-за распространённого в соцсетях видео очевидцев избиения.

Вскоре после драки в Новые Ватутинки съехались полицейские, которые стали прочёсывать округу и задерживать всех мигрантов. В пятницу сыщики угрозыска смогли вычислить и задержать троих участников нападения.

По словам Александра, пострадавшего, всё началось из-за того, что дебоширы "зацепили на ровном месте" Никиту, а позже умышленно ударили ребёнка, сидевшего у отца на шее. Задержанные дебоширы утверждают, что драться полезли из-за того, что столкнулись с Никитой локтями, после чего началась словесная перепалка.

Следователи проверяют личности задержанных. На кадрах допроса одного из задержанных он представляется не то Фармазом, не то Фарханом и сообщает следователю, что родился в Оренбурге, зарегистрирован там же. Однако на просьбу уточнить место регистрации он отвечает сбивчиво: путает Оренбургскую область с Саратовской, называет село, улицу, но не может вспомнить номер своего дома.

Мать задержанных братьев уже выступила в их защиту. Она заявила, что её дети никогда не принимали участия в конфликтах, а эта ситуация может быть провокацией — мол, зачинщиками были Александр, Никита и ещё какой-то мужчина. Все трое якобы были пьяны и ударили одного из сыновей бутылкой по голове.

Следователи тщательно проверяют задержанных на другие преступления. По некоторым данным, мигранты могли участвовать в массовой драке в одном из торговых центров Москвы. Если эта информация подтвердится, в деле появится новый эпизод, а обвинение могут утяжелить.

У пострадавших тоже были проблемы с законом. По данным телеграм-канала SHOT, Александр Ж. был судим за мошенничество. Мужчина занимался фильтрами для воды и в начале текущего года якобы установил одному из клиентов самодельный неработающий аппарат, получив за работу 65 тысяч рублей. Более того, эту схему он будто бы провернул вместе со своей 25-летней супругой.

Никита же в 2016-м вместе с подельниками якобы угнал ВАЗ-2110. В том же году парень ещё и расколотил мониторы банкоматов, причинив ущерб более чем на 160 тысяч рублей. А в 2019 году друг Александра обещал жительнице Троицка за десять тысяч рублей починить канализацию, но в итоге убежал с деньгами.

В это же время полный тёзка Никиты пробовал свои силы и в бизнесе. В конце 2019 года он возглавил рекламное агентство "Геокод", которое довёл до конфликта с налоговой службой. В 2020 году федеральные приставы в отношении компании открыли исполнительное производство на сумму более 40 тысяч рублей — столько фирма задолжала по налогам. Её счета, разумеется, заморожены.

Кроме того, парень открыл собственную фирму по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений, в которую внёс уставный капитал в размере 130 тысяч рублей. Однако, судя по всему, дело тоже не выгорело: финансовые показатели нулевые, а сведения о собственнике и генеральном директоре налоговиками признаны недостоверными.

Авторы Евгений Кузнецов