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Армейский кошмар на Чёрном море: "Сочи" разгромил ЦСКА в РПЛ, забив три гола к 16-й минуте

В составе южан дубль оформил Матео Кассьерра, по разу отличились Артур Юсупов и Игорь Юрганов.

6 ноября, 17:55
<p>Фото © ФК "Сочи"</p>

Фото © ФК "Сочи"

"Сочи" на своём поле разгромил ЦСКА в матче 14-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая на стадионе "Фишт", завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Уже к 16-й минуте армейский вратарь Игорь Акинфеев пропустил три гола. Сначала отличился Артур Юсупов, а затем дубль оформил Матео Кассьерра.

Во втором тайме команды обменялись забитыми мячами. На гол Бактиёра Зайнутдинова хозяева ответили точным ударом защитника Игоря Юрганова.

"Сочи" набрал 27 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. Его опережает только петербургский "Зенит", у которого 29 баллов и игра в запасе. ЦСКА с 23 очками остался на пятой строчке.

Чемпионат России по футболу

Премьер-лига. 14-й тур

"Сочи" — ЦСКА — 4:1

Голы: Юсупов 4' (1:0), Кассьерра 14' (2:0), Кассьерра 16' (3:0), Зайнутдинов 57' (3:1), Юрганов 87' (4:1)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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