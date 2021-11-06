"Сочи" на своём поле разгромил ЦСКА в матче 14-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая на стадионе "Фишт", завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Уже к 16-й минуте армейский вратарь Игорь Акинфеев пропустил три гола. Сначала отличился Артур Юсупов, а затем дубль оформил Матео Кассьерра.

Где же оборона ЦСКА? 🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️



Игроки «Сочи» разобрались с защитой как на тренировке. pic.twitter.com/3I1ttYybOZ — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 6, 2021

Во втором тайме команды обменялись забитыми мячами. На гол Бактиёра Зайнутдинова хозяева ответили точным ударом защитника Игоря Юрганова.

"Сочи" набрал 27 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. Его опережает только петербургский "Зенит", у которого 29 баллов и игра в запасе. ЦСКА с 23 очками остался на пятой строчке.