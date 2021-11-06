Армейский кошмар на Чёрном море: "Сочи" разгромил ЦСКА в РПЛ, забив три гола к 16-й минуте
В составе южан дубль оформил Матео Кассьерра, по разу отличились Артур Юсупов и Игорь Юрганов.
Фото © ФК "Сочи"
"Сочи" на своём поле разгромил ЦСКА в матче 14-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая на стадионе "Фишт", завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
Уже к 16-й минуте армейский вратарь Игорь Акинфеев пропустил три гола. Сначала отличился Артур Юсупов, а затем дубль оформил Матео Кассьерра.
Где же оборона ЦСКА? 🤷♂️🤷♂️🤷♂️— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 6, 2021
Игроки «Сочи» разобрались с защитой как на тренировке. pic.twitter.com/3I1ttYybOZ
Во втором тайме команды обменялись забитыми мячами. На гол Бактиёра Зайнутдинова хозяева ответили точным ударом защитника Игоря Юрганова.
"Сочи" набрал 27 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. Его опережает только петербургский "Зенит", у которого 29 баллов и игра в запасе. ЦСКА с 23 очками остался на пятой строчке.
Чемпионат России по футболу
Премьер-лига. 14-й тур
"Сочи" — ЦСКА — 4:1
Голы: Юсупов 4' (1:0), Кассьерра 14' (2:0), Кассьерра 16' (3:0), Зайнутдинов 57' (3:1), Юрганов 87' (4:1)
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