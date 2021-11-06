Учёный раскрыл, как "вымыть вирус" и избежать простуды

Чтобы не простудиться, следует избегать людных мест, плохо проветриваемых помещений и носить маску. Причём это должно сопровождаться укреплением иммунитета и соблюдением мер профилактики. Об этом сообщил научный руководитель проекта НТИ по созданию интеллектуальной платформы управления качеством жизни Health Heuristics участник рынка HealthNet НТИ Вячеслав Крутько в беседе с "Вечерней Москвой".

"Как укреплять иммунитет? Хорошо работают закалка и спорт. Прогулки на свежем воздухе, бег трусцой, плавание — циклические аэробные упражнения, которые надо делать регулярно, хотя бы три раза в неделю. При этом лучше вечером, чем утром, так как утром повышается свёртываемость крови, нагрузка на суставы. Но в целом выбор времени зависит от биоритмов. Нужно прислушиваться к себе. После занятий спортом вы должны чувствовать подъём, лёгкость, а не сильную усталость и угнетённость. Если эмоциональные ощущения хорошие, значит, нагрузка выбрана правильно", — объяснил Крутько.

По его словам, для повышения иммунитета следует как можно больше потреблять свежих овощей и фруктов, а также натуральных витаминов. Омега-3 даст профилактический эффект в дозировке 300–500 миллиграммов в сутки. А витамин D (600–800 единиц в сутки) хорошо поддерживает защитную функцию организма.

"Если вы уже чувствуете, что свербит в носу, вот-вот заболеете, нужно сделать эффективную процедуру, которую также рекомендовал академик Чучалин, наш ведущий пульмонолог, — промывание носа солевым раствором: на стакан воды одна чайная ложка соли. Это укрепляет слизистую и вымывает вирус", — отметил эксперт.

Он рассказал также, что можно воспользоваться кварцевой лампой — гигиенические процедуры снизят вероятность заражения.

При вирусной инфекции больной должен употреблять жидкость в больших количествах, в том числе компоты и бульоны, а также есть фрукты. Учёный отметил, что сильный иммунитет справится с болезнью самостоятельно. Однако если к вирусной инфекции присоединилась бактериальная (а это можно понять по густым жёлтым выделениям из носа), то нужно будет лечиться антибиотиками.