Учёный раскрыл, как "вымыть вирус" и избежать простуды
Сильный иммунитет справится с болезнью самостоятельно. Однако если к вирусной инфекции присоединилась бактериальная, то нужно лечиться антибиотиками, отметил эксперт.
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Чтобы не простудиться, следует избегать людных мест, плохо проветриваемых помещений и носить маску. Причём это должно сопровождаться укреплением иммунитета и соблюдением мер профилактики. Об этом сообщил научный руководитель проекта НТИ по созданию интеллектуальной платформы управления качеством жизни Health Heuristics участник рынка HealthNet НТИ Вячеслав Крутько в беседе с "Вечерней Москвой".
"Как укреплять иммунитет? Хорошо работают закалка и спорт. Прогулки на свежем воздухе, бег трусцой, плавание — циклические аэробные упражнения, которые надо делать регулярно, хотя бы три раза в неделю. При этом лучше вечером, чем утром, так как утром повышается свёртываемость крови, нагрузка на суставы. Но в целом выбор времени зависит от биоритмов. Нужно прислушиваться к себе. После занятий спортом вы должны чувствовать подъём, лёгкость, а не сильную усталость и угнетённость. Если эмоциональные ощущения хорошие, значит, нагрузка выбрана правильно", — объяснил Крутько.
По его словам, для повышения иммунитета следует как можно больше потреблять свежих овощей и фруктов, а также натуральных витаминов. Омега-3 даст профилактический эффект в дозировке 300–500 миллиграммов в сутки. А витамин D (600–800 единиц в сутки) хорошо поддерживает защитную функцию организма.
"Если вы уже чувствуете, что свербит в носу, вот-вот заболеете, нужно сделать эффективную процедуру, которую также рекомендовал академик Чучалин, наш ведущий пульмонолог, — промывание носа солевым раствором: на стакан воды одна чайная ложка соли. Это укрепляет слизистую и вымывает вирус", — отметил эксперт.
Он рассказал также, что можно воспользоваться кварцевой лампой — гигиенические процедуры снизят вероятность заражения.
При вирусной инфекции больной должен употреблять жидкость в больших количествах, в том числе компоты и бульоны, а также есть фрукты. Учёный отметил, что сильный иммунитет справится с болезнью самостоятельно. Однако если к вирусной инфекции присоединилась бактериальная (а это можно понять по густым жёлтым выделениям из носа), то нужно будет лечиться антибиотиками.
Ранее доктор Евгений Комаровский назвал главную ошибку при лечении ОРВИ. Большую часть противовирусных препаратов медик назвал фуфломицином, который никогда не вылечит человека. Кроме того, он призвал не пытаться давать его детям при лёгкой простуде.
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