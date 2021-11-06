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Экс-глава МВД Украины нашёл новый способ "возвращения" Крыма и Донбасса

По словам Авакова, деоккупация регионов является частью стратегии Киева. Власти должны сделать всё, чтобы у жителей полуострова и востока Незалежной появилось желание "вернуться".

6 ноября, 18:47
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Власти Незалежной должны принять "закон о коллаборантах", предусматривающий ответственность за сотрудничество с Россией, а также "закон об амнистии" для людей, совершивших мелкие преступления. Таким образом Киев может начать "реинтеграцию" Крыма и Донбасса, заявил бывший глава МВД Украины Арсен Аваков.

"Наши цели — это стратегия восстановления территориальной целостности Украины, а также деоккупация Донбасса и Крыма", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

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Руководство страны, заметил экс-министр, должно сделать всё, чтобы у жителей этих регионов появилось желание "вернуться" в состав Украины. Каждый должен знать, есть ли будущее для детей, а также работа и пенсия, добавил Аваков.

А ранее в Киеве заявили об окончательном разрыве связи с "русским миром". Незалежная развивается как европейская, евро-атлантическая страна и хочет большего признания данного факта западными партнёрами, уточнил Дмитрий Кулеба.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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