Экс-глава МВД Украины нашёл новый способ "возвращения" Крыма и Донбасса
По словам Авакова, деоккупация регионов является частью стратегии Киева. Власти должны сделать всё, чтобы у жителей полуострова и востока Незалежной появилось желание "вернуться".
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Власти Незалежной должны принять "закон о коллаборантах", предусматривающий ответственность за сотрудничество с Россией, а также "закон об амнистии" для людей, совершивших мелкие преступления. Таким образом Киев может начать "реинтеграцию" Крыма и Донбасса, заявил бывший глава МВД Украины Арсен Аваков.
"Наши цели — это стратегия восстановления территориальной целостности Украины, а также деоккупация Донбасса и Крыма", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".
Руководство страны, заметил экс-министр, должно сделать всё, чтобы у жителей этих регионов появилось желание "вернуться" в состав Украины. Каждый должен знать, есть ли будущее для детей, а также работа и пенсия, добавил Аваков.
А ранее в Киеве заявили об окончательном разрыве связи с "русским миром". Незалежная развивается как европейская, евро-атлантическая страна и хочет большего признания данного факта западными партнёрами, уточнил Дмитрий Кулеба.
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