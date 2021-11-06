Экс-глава МВД Украины нашёл новый способ "возвращения" Крыма и Донбасса

Власти Незалежной должны принять "закон о коллаборантах", предусматривающий ответственность за сотрудничество с Россией, а также "закон об амнистии" для людей, совершивших мелкие преступления. Таким образом Киев может начать "реинтеграцию" Крыма и Донбасса, заявил бывший глава МВД Украины Арсен Аваков.

"Наши цели — это стратегия восстановления территориальной целостности Украины, а также деоккупация Донбасса и Крыма", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".