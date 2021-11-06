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В Российском союзе моряков спрогнозировали судьбу задержанного в датском порту "Академика Иоффе"

Экипаж корабля сейчас обеспечен провизией, водой и топливом и, если что-то из запасов будет заканчиваться, необходимые вещи подвезут на борт, уточнил первый зампред организации.

6 ноября, 18:19
<p>Фото © <a href="http://rv.ocean.ru/flot/abf/nis-akademik-ioffe" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Центр морских экспедиционных исследований Института океанологии имени Ширшова РАН</a></p>

Фото © Центр морских экспедиционных исследований Института океанологии имени Ширшова РАН

Российское научное судно "Академик Иоффе", арестованное в Дании, могут освободить вместе с экипажем, если судовладелец внесёт за него залог. Об этом заявил первый заместитель председателя Российского профсоюза моряков Игорь Ковальчук.

"Судовладелец может внести залог, и судно может уходить, то есть арест будет снят. Если у судовладельца нет средств на это либо он по каким-то своим причинам считает, что это невозможно сделать, соответственно, тогда судно будет стоять", — приводит его слова телеканал "Звезда".

Стало известно, кто подал иск перед задержанием судна "Академик Иоффе" в датском порту

Стало известно, кто подал иск перед задержанием судна "Академик Иоффе" в датском порту

При этом сумму иска Ковальчук назвал достаточно высокой и не уверен, что нынешняя стоимость судна может покрыть её. Экипаж обеспечен провизией, водой и топливом и, если что-то из запасов будет заканчиваться, их подвезут на борт, добавил первый зампред, уточнив, что это забота судовладельца и агента, обычная процедура.

О том, что в датском порту Скаген задержали российское судно "Академик Иоффе", стало известно 4 ноября. При этом, как сообщило Посольство РФ в Копенгагене, инцидент произошёл ещё 1-го числа. Российские дипломаты передали в МИД РФ копии материалов, на основании которых производилось задержание. По этому поводу также установлен контакт с МИД Дании.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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