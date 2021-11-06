"Галатасарай" подал протест на результат матча с "Локомотивом" в Лиге Европы

Матч в Турции на этой неделе закончился со счётом 1:1.

Стамбульский "Галатасарай" подал протест в УЕФА на результат матча четвёртого тура группового этапа Лиги Европы с московским "Локомотивом". Об этом сообщается в твиттере клуба.

Состоявшаяся на этой неделе в Турции встреча завершилась вничью — 1:1. В концовке матча швейцарский арбитр Сандо Шерер показал защитнику московского клуба Дмитрию Живоглядову две жёлтые карточки, но не удалил его.

"Подали в УЕФА необходимое юридическое заявление о присуждении нам победы из-за ошибки в матче с "Локомотивом" или о переигровке, если наш запрос не будет принят", — говорится в сообщении клубной пресс-службы.