"Галатасарай" подал протест на результат матча с "Локомотивом" в Лиге Европы
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Матч в Турции на этой неделе закончился со счётом 1:1.
Стамбульский "Галатасарай" подал протест в УЕФА на результат матча четвёртого тура группового этапа Лиги Европы с московским "Локомотивом". Об этом сообщается в твиттере клуба.
Состоявшаяся на этой неделе в Турции встреча завершилась вничью — 1:1. В концовке матча швейцарский арбитр Сандо Шерер показал защитнику московского клуба Дмитрию Живоглядову две жёлтые карточки, но не удалил его.
"Подали в УЕФА необходимое юридическое заявление о присуждении нам победы из-за ошибки в матче с "Локомотивом" или о переигровке, если наш запрос не будет принят", — говорится в сообщении клубной пресс-службы.
После четырёх туров Лиги Европы "Галатасарай" лидирует в таблице группы Е, набрав восемь очков. Римский "Лацио" с пятью баллами идёт на второй позиции. У "Марселя" — четыре очка, у "Локомотива" — два.