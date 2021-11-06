Избившие мужчину с ребёнком в Новой Москве — разнорабочие

Подозреваемые в нападении на двух мужчин с ребёнком в столичном районе Новые Ватутинки были официально трудоустроены разнорабочими. Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве Владимир Васенин.

"Это граждане, которые на территории России работают, у них у всех есть работа, они трудоустроены. Три человека имели официальное место работы. Это категория разнорабочих", — сказал он в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".