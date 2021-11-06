Избившие мужчину с ребёнком в Новой Москве — разнорабочие
В столичном главке МВД уточнили, что трое из подозреваемых трудоустроены официально и работали на территории Москвы.
Кадр видео © Telegram-канал SHOT
Подозреваемые в нападении на двух мужчин с ребёнком в столичном районе Новые Ватутинки были официально трудоустроены разнорабочими. Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве Владимир Васенин.
"Это граждане, которые на территории России работают, у них у всех есть работа, они трудоустроены. Три человека имели официальное место работы. Это категория разнорабочих", — сказал он в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
Напомним, 5 ноября стало известно о том, что четверо парней вечером 4 ноября напали на мужчину, гулявшего с маленьким ребёнком. Судя по кадрам, снятым очевидцами, дерущихся разняли не сразу. Ещё больше времени потратили на то, чтобы успокоить конфликтующих. Позже было опубликовано видео начала ссоры. На записи видно, что перепалка началась на дороге, когда отец с ребёнком шёл со своим товарищем. После того как неизвестные начали проявлять агрессию, мужчины разбежались в разные стороны. По словам отца ребёнка, один из напавших ударил малыша по щеке. Кроме того, в руках одного из отморозков был предмет, похожий на нож. По данному факту МВД возбудило уголовное дело о хулиганстве, которое столичная прокуратура передала в Следственный комитет. Там же подняли вопрос о переквалификации дела на другую статью — о попытке убийства.
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