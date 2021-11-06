Следствие предъявит обвинение в покушении на убийство задержанным за драку в Новой Москве

Следствие намерено предъявить обвинение в покушении на убийство четверым задержанным за нападение на двух мужчин и малолетнего ребёнка в столичном районе Новые Ватутинки. Об этом сообщает ГСУ Следственного комитета по Москве.

"По результатам первоначальных следственных и иных процессуальных действий четверым задержанным в возрасте от 17 до 19 лет с учётом полученных доказательств планируется предъявить обвинения <…> и направить в суд ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказано на сайте ведомства.

Кроме того, правоохранители проверят их на причастность к совершению иных преступлений. Уголовное дело по статье "Хулиганство" передано в Первое управление по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности СК РФ.

В рамках расследования назначены судебно-медицинские экспертизы, проведены очные ставки и обыски по местам проживания подозреваемых. Также были допрошены очевидцы произошедшего. В то же время для оказания помощи ребёнку организована работа психологов.