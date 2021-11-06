Следствие предъявит обвинение в покушении на убийство задержанным за драку в Новой Москве
Также правоохранители проверяют четверых фигурантов на причастность к совершению иных преступлений.
Кадр из видео © VK / Сообщество "Мой район Новые Ватутинки" / Стёпа Шимко
Следствие намерено предъявить обвинение в покушении на убийство четверым задержанным за нападение на двух мужчин и малолетнего ребёнка в столичном районе Новые Ватутинки. Об этом сообщает ГСУ Следственного комитета по Москве.
"По результатам первоначальных следственных и иных процессуальных действий четверым задержанным в возрасте от 17 до 19 лет с учётом полученных доказательств планируется предъявить обвинения <…> и направить в суд ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказано на сайте ведомства.
Кроме того, правоохранители проверят их на причастность к совершению иных преступлений. Уголовное дело по статье "Хулиганство" передано в Первое управление по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности СК РФ.
В рамках расследования назначены судебно-медицинские экспертизы, проведены очные ставки и обыски по местам проживания подозреваемых. Также были допрошены очевидцы произошедшего. В то же время для оказания помощи ребёнку организована работа психологов.
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Напомним, 5 ноября стало известно о том, что четверо парней вечером 4 ноября напали на мужчину, гулявшего с маленьким ребёнком. Судя по кадрам, снятым очевидцами, дерущихся разняли не сразу. Ещё больше времени потратили на то, чтобы успокоить конфликтующих. Позже было опубликовано видео начала ссоры. На записи видно, что перепалка началась на дороге, когда отец с ребёнком шёл со своим товарищем. После того как неизвестные начали проявлять агрессию, мужчины разбежались в разные стороны. По словам отца ребёнка, один из напавших ударил малыша по щеке. Кроме того, в руках одного из отморозков был предмет, похожий на нож. По данному факту МВД возбудило уголовное дело о хулиганстве, которое столичная прокуратура передала в Следственный комитет. Там же подняли вопрос о переквалификации дела на другую статью — о попытке убийства.
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