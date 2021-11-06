Президент Палестины Махмуд Аббас посетит Москву 23 ноября
Отмечается, что у политика в ходе визита запланирована встреча с российским лидером Владимиром Путиным.
Махмуд Аббас. Фото © ТАСС / EPA
Президент Палестины Махмуд Аббас 23 ноября посетит Москву с визитом. Об этом сообщил глава МИД Рияд аль-Малики палестинскому радио.
"Президент Палестины Махмуд Аббас посетит столицу России Москву 23 ноября. В ходе этого визита президент Аббас встретится с президентом России Владимиром Путиным", — рассказал министр.
Ранее в МИД РФ сообщали, что Россия намерена провести переговоры с Палестинской национальной администрацией. Там отметили, что Москва также предлагает созвать "квартет" на уровне министров во взаимодействии с Лигой арабских государств для разрешения арабо-израильского конфликта.
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