Президент Палестины Махмуд Аббас посетит Москву 23 ноября

В Израиле указали на внимательное отношение Путина к нуждам страны в области безопасности

Ранее в МИД РФ сообщали, что Россия намерена провести переговоры с Палестинской национальной администрацией. Там отметили, что Москва также предлагает созвать "квартет" на уровне министров во взаимодействии с Лигой арабских государств для разрешения арабо-израильского конфликта.