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Президент Палестины Махмуд Аббас посетит Москву 23 ноября

Отмечается, что у политика в ходе визита запланирована встреча с российским лидером Владимиром Путиным.

6 ноября, 09:49
<p>Махмуд Аббас. Фото © ТАСС / EPA</p>

Махмуд Аббас. Фото © ТАСС / EPA

Президент Палестины Махмуд Аббас 23 ноября посетит Москву с визитом. Об этом сообщил глава МИД Рияд аль-Малики палестинскому радио.

"Президент Палестины Махмуд Аббас посетит столицу России Москву 23 ноября. В ходе этого визита президент Аббас встретится с президентом России Владимиром Путиным", — рассказал министр.

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Ранее в МИД РФ сообщали, что Россия намерена провести переговоры с Палестинской национальной администрацией. Там отметили, что Москва также предлагает созвать "квартет" на уровне министров во взаимодействии с Лигой арабских государств для разрешения арабо-израильского конфликта.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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