Прокачка газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратилась
По данным компании Gascade, начался реверс голубого топлива из Германии в Польшу. На данный момент он составляет около 139,5 тысячи кубометров в час.
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Прокачка газа прекратилась по трубопроводу Ямал — Европа, который осуществляет транзит российского газа на Запад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные операторов европейских газопроводов.
Отмечается, что прокачка голубого топлива резко снизилась с 09:00 до 10:00 мск. По данным компании Gascade, начался транзит газа по трубопроводу в обратном направлении из Германии в Польшу. На данный момент он составляет около 139,5 тысячи кубометров топлива в час.
Ранее Лайф сообщал, что 4 ноября прокачка газа по трубопроводу "Ямал — Европа" в Германию возобновилась после пяти дней остановки. Это случилось в 14:00 мск, и за час прокачка составила примерно 186,6 тысячи кубометров топлива.
Напомним, экспортный газопровод Ямал — Европа был введён в действие в 1999 году. Он соединяет газовые месторождения севера Западной Сибири с потребителями в Европе. Труба проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии, завершаясь на компрессорной станции "Мальнов" вблизи немецко-польской границы.
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