Прокачка газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратилась

Прокачка газа прекратилась по трубопроводу Ямал — Европа, который осуществляет транзит российского газа на Запад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные операторов европейских газопроводов.

Отмечается, что прокачка голубого топлива резко снизилась с 09:00 до 10:00 мск. По данным компании Gascade, начался транзит газа по трубопроводу в обратном направлении из Германии в Польшу. На данный момент он составляет около 139,5 тысячи кубометров топлива в час.



Ранее Лайф сообщал, что 4 ноября прокачка газа по трубопроводу "Ямал — Европа" в Германию возобновилась после пяти дней остановки. Это случилось в 14:00 мск, и за час прокачка составила примерно 186,6 тысячи кубометров топлива.