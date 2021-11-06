"Шансы есть": В Крыму раскрыли способ возвращения "скифского золота" России
На полуострове считают, что для этого необходимо изменить тактику в судебном процессе. При этом на деле, как там указали, речь идёт уже о споре между государствами, а не музеями.
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Замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при Постпредстве Крыма при Президенте РФ Александр Молохов назвал способ, с помощью которого Россия сможет вернуть "скифское золото", найденное во время археологических раскопок в Крыму, а теперь признанное Апелляционным судом Амстердама украинским.
Он напомнил, что эта коллекция является неотъемлемой частью музейного фонда РФ, а также федеральной собственностью нашей страны. В таком качестве, как подчеркнул Молохов, артефакты не могут принадлежать Украине. По его мнению, чтобы вернуть "скифское золото", необходимо изменить тактику в судебном процессе.
"Шансы вернуть коллекцию есть при условии смены команды юристов, избравшей ошибочную тактику невмешательства Российской Федерации в этот процесс", — приводит РИА "Новости" его слова.
Также, по мнению Молохова, голландские адвокаты предпочли решать ситуацию со "скифским золотом" преимущественно в гражданско-правовой плоскости, не обращая внимания на государственно-правовую принадлежность Крыма. При этом на деле, как он указал, речь идёт уже о споре между государствами, а не музеями.
Напомним, разбирательство о судьбе нескольких сотен экспонатов началось в ноябре 2014 года. Около двух тысяч артефактов из музеев Крыма было отправлено в Нидерланды на выставку "Крым: золото и секреты Чёрного моря" в голландском Музее Алларда Пирсона.
После воссоединения Крыма с Россией Киев потребовал передать экспонаты ему, а не возвращать их на полуостров. В результате "скифское золото" оставалось в запасниках голландского музея до решения суда. 26 октября суд Амстердама постановил отдать "скифское золото" Украине. В Крыму назвали это решение политизированным. Местные власти опасаются, что теперь Киев будет использовать историческую реликвию для манипуляций и выставлять решение суда в качестве своей убедительной победы, оспаривая статус Крыма.
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