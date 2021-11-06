Замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при Постпредстве Крыма при Президенте РФ Александр Молохов назвал способ, с помощью которого Россия сможет вернуть "скифское золото", найденное во время археологических раскопок в Крыму, а теперь признанное Апелляционным судом Амстердама украинским.

Он напомнил, что эта коллекция является неотъемлемой частью музейного фонда РФ, а также федеральной собственностью нашей страны. В таком качестве, как подчеркнул Молохов, артефакты не могут принадлежать Украине. По его мнению, чтобы вернуть "скифское золото", необходимо изменить тактику в судебном процессе.

"Шансы вернуть коллекцию есть при условии смены команды юристов, избравшей ошибочную тактику невмешательства Российской Федерации в этот процесс", — приводит РИА "Новости" его слова.

Также, по мнению Молохова, голландские адвокаты предпочли решать ситуацию со "скифским золотом" преимущественно в гражданско-правовой плоскости, не обращая внимания на государственно-правовую принадлежность Крыма. При этом на деле, как он указал, речь идёт уже о споре между государствами, а не музеями.