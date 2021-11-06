НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

МИД: Военное присутствие России на Чёрном море и в Закавказье способствует стабильности

В ведомстве подчеркнули, что в Крыму не ведётся никакой активности, превышающей потребности нашего государства в сфере собственной же безопасности.

6 ноября, 09:25
<p>Фото © ТАСС / Гердо Владимир</p>

Фото © ТАСС / Гердо Владимир

Военное присутствие России на Чёрном море, в Крыму и Закавказье способствует стабилизации обстановки в регионе и не выходит за пределы, необходимые для обеспечения защиты граждан и государства. Об этом сообщил замглавы российской делегации в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН Андрей Белоусов.

Он отметил, что от Киева и Тбилиси поступали очередные обвинения в адрес Москвы в оккупации, в частности, в чрезмерной военной деятельности в Крыму и на прилегающей акватории Азовского и Чёрного морей. По словам Белоусова, подобные беспочвенные заявления серьёзно подрывают региональную и европейскую безопасность.

"Всем здравомыслящим и понимающим государствам очевидно, что военное присутствие России в Крыму абсолютно легитимно, поскольку Крым является территорией РФ, и мы имеем право, как и любое другое государство, вести на своей территории ту военную деятельность, которая необходима для защиты наших граждан, для обеспечения деятельности государства", — приводит ТАСС слова зампостпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

В Кремле отреагировали на планы Зеленского вслед за золотом скифов "вернуть и Крым"

В Кремле отреагировали на планы Зеленского вслед за золотом скифов "вернуть и Крым"

Белоусов подчеркнул, что на вышеперечисленных территориях не ведётся никакой активности, превышающей потребности РФ в сфере собственной же безопасности.

Ранее Лайф сообщал, что в США призвали американского лидера Джо Байдена направить боевые корабли в Чёрное море. Парламентарии считают, что президент страны должен таким образом добиться "сдерживания" России.

CNN узнал, с какой целью директор ЦРУ посещал Москву

CNN узнал, с какой целью директор ЦРУ посещал Москву

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1